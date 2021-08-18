Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане и региональную стабильность

Президенты России и Таджикистана по телефону обстоятельно обменялись мнениями по ситуации в Афганистане, сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры подчеркнули важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране для поддержания стабильности в регионе. Регулярные контакты по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана продолжатся.

В этом году Таджикистан председательствует в ОДКБ и ШОС, и главы государств обсудили ход подготовки саммитов этих двух объединений, которые пройдут в Душанбе.