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18.08.2021 00:29
Рубрика: Экономика

Работодатели смогут претендовать на новые субсидии

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8537)
Минтруд предлагает расширить круг граждан, при трудоустройстве которых работодатели смогут претендовать на получение господдержки. Так, работодатели смогут получить субсидии при трудоустройстве многодетных родителей и инвалидов.

Если разработанный министерством проект постановления найдет поддержку, то компании и производства получат субсидии при трудоустройстве одиноких и многодетных родителей, инвалидов, а также освободившихся из мест заключения. Проще говоря, тех граждан, которых сегодня не очень охотно берут на работу. По оценке минтруда, новые правила затронут около 170 тысяч безработных россиян.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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"Данный подход используется в европейских странах с 90-х годов прошлого века, - отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Это хороший дополнительный стимул для работодателей принимать на работу людей, чьи компетенции недостаточно подходят под требования предпринимателей. В нашей стране такие подходы тоже отрабатывались в 1990-х, но в начале 2000-х активные программы сошли на нет. Считалось, что экономика развивается достаточно успешно и проблем с работой нет".

По словам Сафонова, из-за этого постепенно сворачивались программы стимулирования занятости неконкурентоспособных групп населения. "Но современный рынок труда становится все более требовательным, поэтому и программы содействия занятости должны быть разнообразными и ориентироваться на результат - трудоустройство", - считает эксперт.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд

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