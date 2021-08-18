Триста тысяч жителей Подмосковья получат газ к дому до конца 2022 года

Тот, кто платил безразмерные счета за электричество на даче или, приезжая на выходные, часами ждал, когда согреются холодные стены, знает, какое это счастье - иметь в загородном доме газ. Вот почему в Подмосковье с такой надеждой встретили президентскую программу социальной догазификации населенных пунктов те, до кого он еще не дошел. Ждут газ и жители области, и москвичи, среди которых, как показала пандемия, с каждым днем все больше тех, кто готов переехать в Подмосковье на постоянное местожительство, если в доме будет тепло. Сбудется ли эта мечта? А главное, по карману ли она окажется не владельцам дворцов, а обычным гражданам? Об этом беседа корреспондента "РГ" с генеральным директором "Мособлгаза" Игорем Барановым.

Газ пошел

Игорь Анатольевич, закон о социальной газификации вступил в силу 11 июня этого года. Месяц спустя пресс-служба Мособлгаза сообщила: первая тысяча жителей региона получила газ к домам. Как удалось подвести его так быстро? Как известно "РГ", еще даже не все федеральные нормативы для реализации этого документа разработаны.

Игорь Баранов: Газификацией Московской области мы занимаемся давно. А года три тому назад отметили, что населенные пункты, как только газифицируются, начинают стремительно развиваться. Прирастать улицами, целыми микрорайонами. И все чаще от жителей новостроек звучал вопрос: почему поселок считается газифицированным, а в их доме газа нет? И тогда в рамках региональной программы было принято решение выделить раздел и финансирование для догазификации населенных пунктов. Заработала догазификация в Московской области с 2018 года. Когда же появилось поручение президента, мы еще раз внимательно проанализировали ситуацию во всех населенных пунктах, где уже есть действующий газопровод, но, может быть, не газифицирована какая-то улица или каких-то три-четыре дома живут без газа. Все такие пункты включили в единый документ - программу социальной газификации Московской области. В ее рамках и начали немедленно выполнять президентский проект, не дожидаясь нормативов.

Что собой представляет программа в рамках области?

Игорь Баранов: Она объединяет три тысячи населенных пунктов. На старте президентского проекта по нашим данным в газопроводе нуждались 297 тысяч проживающих там жителей. Выход на места, встречи с жителями - этим сейчас заняты буквально каждый день более 100 наших сотрудников, внес корректировку - количество тех, кто ждет газ, увеличилось до 300 тысяч человек.

Вы недавно сказали, что населению области не нужно даже подавать заявку на подводку газа, он все равно придет...

Игорь Баранов: Это действительно так. Указание не ждать заявок, а самим идти к людям по всем адресам дал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Информацию, которую получают наши сотрудники в ходе встреч с жителями, еженедельно анализируют территориальные штабы, созданные при каждом муниципальном образовании, а затем также раз в неделю принимает к действию региональный штаб под руководством вице-губернатора. В итоге в каждом муниципалитете уже есть паспорт газификации с перечнем включенных населенных пунктов и сроками начала и окончания работ. Жители могут увидеть его и на сайте муниципалитета, и на сайте "Мособлгаза". Кроме того, на нашем сайте создана карта, по которой можно увидеть, вошел ли ваш населенный пункт в программу.

До забора газопровод проложат бесплатно. Прокладка трубы по участку и разводка по дому вместе с котлом и газовой плитой обойдется в среднем от 70 тысяч до 150 тысяч рублей

Читательница "РГ" Людмила Петровна Волкова написала в редакцию, что не нашла своего поселка Овсянниково Дмитровского городского округа ни в карте, ни на указанных сайтах, хотя газ у ее соседей есть...

Игорь Баранов: Да, в ходе первичной инвентаризации этот поселок в программу не вошел, но после встреч с жителями, которые сказали, что потребность в газе там есть, и учитывая, что в границах этого населенного пункта уже есть газопровод, региональный штаб принял решение включить его в социальную газификацию. До 1 сентября штаб внесет на этот счет необходимые поправки в паспорт социальной газификации.

Ну а другие жители, которые также не нашли информацию о газификации своего населенного пункта, могут все-таки подать личную заявку?

Игорь Баранов: Могут. К слову замечу, 40 тысяч жителей Подмосковья сделали это, когда президентский проект только обсуждался. Но, отработав поступившие заявки, мы поняли, что значительная часть их подали те, кто просто хотел убедиться, работает ли программа. Реально же немедленно готова приступить к подводке газа к своему дому только половина жителей. Вот с ними в первую очередь и идет работа. Выезжает специалист, обсуждает с хозяином, нужно ли что-нибудь изменить на участке к моменту прихода газопровода, можно сразу и договор заключить. Многие жители принимают решение газифицироваться, когда видят, что программа работает не на словах, а на деле.

Фото: Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Любовь Проценко

Появится ли у жителей возможность отслеживать, на каком этапе находится работа по подведению к ним газа?

Игорь Баранов: Сейчас мы как раз работаем над тем, чтобы до конца августа каждый человек с момента подачи заявки мог в своем личном кабинете на сайте "Мособлгаза" отслеживать ее статус. К примеру, ваша заявка одобрена, график работ такой-то, началось проектирование...

Сколько это стоит?

Поговорим о самом главном препятствии на пути газа к каждому дому - дороговизне. Президентский проект и направлен прежде всего на то, чтобы сделать его проведение более доступным для всех россиян. Скажите, теперь, когда трубу к участку должны проложить бесплатно, в какую сумму обойдется подводка газа до дома?

Игорь Баранов: Вчера пускали газ в одном из населенных пунктов - хозяин дома заплатил 135 тысяч рублей. Сумму, в которую входит газопровод от забора по принадлежащей ему территории протяженностью 10 метров и 6-8-метровая разводка по самому дому, включая стоимость котла отопления и газовой плиты. В среднем же цена от 70 тысяч до 150 тысяч рублей.

Может ли человек до начала газификации своего участка точно узнать, какие расходы его ждут? Еще недавно, как я испытала на собственном опыте, добиться этого было практически невозможно. Все новые суммы мне выкатывали на каждом этапе работ. За проектирование газификации, за строительно-монтажные работы, технологическое присоединение, поставку газа, техобслуживание...

Игорь Баранов: Президентский проект подтолкнул нас, как и всю страну, упростить весь этот процесс, сделать его максимально прозрачным. Вместо пяти прежних договоров на каждый этап работ в ходе подключения газа теперь заключается один комплексный договор. Чтобы подписать его, можно даже никуда не ходить, а сделать это на портале госуслуг или в МФЦ. Предварительную стоимость работ жители сами могут подсчитать с помощью калькулятора, размещенного на сайте "Мособлгаза".

А снизить затраты на подведение газа домовладелец может? Например, сам или с помощью родственников выкопать траншею под трубу, которая пройдет по участку? Зачем газовщики везут мигрантов тем, кто не нуждается в их услугах?

Игорь Баранов: Этот вопрос я не раз слышал от жителей. Мы специально провели несколько семинаров со своими работниками, чтобы до всех довести: никто не имеет права навязывать потребителю никаких услуг. Только сам человек решает, какие виды работ ему нужны, какое оборудование. Комплексный договор, который заключается на поставку газа, построен по принципу потребительской корзины. В нем перечислен перечень возможных услуг и оборудования, и житель отмечает, что ему нужно. На основании этого и подсчитывается итоговая сумма.

На таких же условиях газ получат и москвичи, дачи которых находятся в границах населенных пунктов, включенных в программу газификации

Что ждет жителей населенных пунктов, в которых газопровод есть, но он частный? Мне, например, чтобы подключиться к такому, пришлось взять кредит - цена там только за подключение 1 миллион рублей. Их социальная газификация обойдет стороной?

Игорь Баранов: В Московской области действительно присутствуют частные сети, которые являются оптимальным источником для подключения населенных пунктов, по которым они проходят. Мы все их знаем и предоставили информацию о них органам местного самоуправления. Именно они сейчас ведут переговоры с владельцами этих газопроводов о подключении всех жителей без исключения, в том числе и тех, кому раньше это было не по карману. Обговаривают условия, ищут компромиссы. Возможно несколько сценариев развития событий. Первый состоит в том, чтобы собственники этих сетей безвозмездно передали их на баланс бюджета Московской области. Для них это имеет смысл, так как избавит от расходов на содержание и техобслуживание газопровода. Вариант второй - те, кто не захочет передать, могут принять предложение властей просто дать согласие на подключение соседей на безвозмездной основе в рамках социальной газификации. Возможны, наверное, и другие варианты, главное, вести диалог и договариваться.

Дачники, а их только из столицы в Подмосковье имеют дома более 5 миллионов, снова остаются за бортом социальной газификации?

Игорь Баранов: Нет. Президент четко заявил, что садовые товарищества, которые находятся в границах населенных пунктов, вошедших в программу социальной газификации, получают газ бесплатно до границ товарищества. А уже дальше, по землям товарищества, работы по прокладке газопроводов идут за счет его жителей. Те же дачные товарищества, которые расположены вне территорий населенных пунктов, сегодня газифицируются по принципу технологического присоединения в соответствии с действующим законодательством. Но это скорее всего пока. Думаю, что, как только справимся с первоочередной задачей социальной догазификации, будем двигаться дальше. В Московской области продолжается и губернаторская программа газификации населенных пунктов, по которой газ ежегодно приходит в 50 ранее негазифицированных поселков и бесплатно доводится до границ участков. До 2030 года, как говорил президент, стоит задача завершить газификацию страны.

Заглянем в 2030 год

Президентский проект уже сегодня увеличит масштабы газификации в Подмосковье по сравнению с теми, что были до сих пор?

Игорь Баранов: Судите сами. До сих пор мы прокладывали по 800 километров газопроводов в год, а до конца 2022 года нужно построить 5 тысяч километров.

"Мособлгазу" это под силу?

Игорь Баранов: Да. Мы увеличили свои строительные мощности в 2,5 раза. В регионе работают 305 бригад, которые газифицируют параллельно 93 населенных пункта. Еще для 135 ведется проектирование.

Самое время спросить, на какие деньги ведется эта работа? Это для жителей газ подводится к участку бесплатно, но кто-то же платит и за эту трубу?

Игорь Баранов: Эти расходы несет оператор газификации. Постановлением федерального правительства в целом по стране в роли Единого оператора газификации выступает дочернее общество "Газпрома". В Подмосковье, где его сетей практически нет, постановлением правительства области региональным оператором назначен "Мособлгаз". Это значит, что подводку газа до границ домовладений мы должны производить бесплатно для жителей. На эти цели в наших тарифах на транспортировку газа законодательством предусмотрена специальная инвестиционная надбавка. Для газификации по губернаторской программе ее вполне хватало, и область была даже лидером среди регионов России. Теперь же встал вопрос привлечения дополнительных средств, которые впоследствии мы сможем вернуть снова так же за счет специальной надбавки в тарифе или в виде построенного имущества. Пока на федеральном уровне прорабатывается несколько вариантов, как лучше это сделать, в том числе возможно выделение средств "Газпромом", единым оператором газификации.

Вы можете сказать, сколько населенных пунктов в Подмосковье останутся еще не газифицированными после 2022 года?

Игорь Баранов: Московская область планомерно снижает критерии для газификации. К примеру, пять лет назад мы подводили газ к населенным пунктам, где проживают 200 и более человек. Когда обеспечили их, перешли к тем, где 100 и более жителей. Так дошли до деревень и поселков с 30 жителями, определив для них еще один критерий: стоимость подводки газа к одному прописанному жителю в этих населенных пунктах должна обходиться не выше 250 тысяч рублей. После 2022 года таких малонаселенных пунктов без газа останется примерно тысяча - в них проживают порядка 17 тысяч человек.

Нужно ли ко всем везти газ? Ответ на этот вопрос даст топливно-энергетический баланс, над которым по поручению президента сейчас работает правительство Подмосковья, как и власти других регионов. Дело даже не в том, что для того, чтобы на сто процентов газифицировать область, нужно проложить к уже имеющимся 60 тысячам еще порядка 50 тысяч километров газопроводов. Но возьмем, к примеру, населенный пункт с населением 17 человек, расположенный в 30-40 километрах от газопровода. Если довести трубу до каждого дома в таком крошечном поселке, фактическая цена газа будет иметь катастрофическую стоимость. В погоне за тотальной газификацией мы можем попасть в ловушку, когда тариф на газ приблизится к тарифу на электроэнергию. Жителям она, конечно же, окажется не по карману. И кто будет платить за отпуск газа, за содержание трубы? Нужно искать варианты снижения стоимости, а не роста. Возможно, правильнее сделать для таких населенных пунктов отдельный тариф, скажем, на электроэнергию, используемую для отопления дома? Это и дешевле, и будет способствовать загрузке электромощностей. Но однозначно ответ на этот вопрос должен дать перспективный топливно-энергетический баланс. И тогда станет ясно, куда нам, газовикам, вести трубу, а энергетикам куда тянуть провода.

Заявку на участие в программе социальной газификации Московской области можно подать на сайте "Мособлгаза".

Ключевой вопрос

Игорь Анатольевич, если что-то пошло не так: сроки подведения газа затянулись или кто-то из исполнителей пытается лишние деньги выманить у человека, кому можно пожаловаться?

Игорь Баранов: У нас на сайте есть опция, которая называется: вопрос генеральному директору.

И что, хотите сказать, что вы отвечаете на все вопросы?

Игорь Баранов: Конечно. Каждый день на все обращения и вопросы, как и положено по нашему нормативу в течение 48 часов после поступления. Работает этот диалог в режиме письма. Готовят ответы сотрудники соответствующей службы, а я получаю их на согласование. Есть еще служба контроля качества, которая проверяет, насколько объективно каждый звонок отработан. Помимо этого не реже чем дважды в неделю я выезжаю на личные встречи с жителями по вопросам социальной газификации. Конечно, нам есть еще над чем работать, но самое важное - уметь слушать и слышать друг друга.