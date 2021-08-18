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18.08.2021 09:47
Рубрика: Экономика

Аграрии назвали самые горячие вакансии августа и сентября

Текст: Татьяна Ткачёва
Рейтинг специалистов, востребованных в АПК в период сбора урожая, представила отраслевая платформа "Свое Фермерство". В топ-3, как ни странно, не вошли сборщики овощей, фруктов, чая или грибов. Больше всего хозяйствам не хватает агрономов, маркетологов и водителей. Причем нанимать на эти позиции часто готовы людей с минимальным опытом работы.

Аналитики Россельхозбанка изучили свыше 10,5 тысяч вакансий, опубликованных через бесплатный сервис по подбору персонала. Исследование есть в распоряжении "РГ". В период уборочной кампании самыми востребованными оказались специалисты, чья работа связана с завершением цикла производства продукции, а также транспортировкой и реализацией урожая.

Современный агроном должен уметь обращаться с Big Data и базами данных

Тройку лидеров возглавили агрономы. На эту специальность приходится каждая третья вакансия, добавленная за последние десять дней. Больше всего таких предложений появилось в Волгограде и Ставропольском крае. В обязанности агронома входит разработка технологических карт и графиков ухода за посевами, контроль технологии выращивания и уборки урожая‚ а также его транспортировки к местам хранения.

- Эта профессия в принципе является одной из самых востребованных в АПК. Но в период сбора урожая спрос на агрономов заметно возрастает. Судя по данным платформы "Свое Фермерство", в разгар уборочной кампании работодатели в шести из десяти случаев готовы нанимать специалистов без опыта работы. И только 30 процентов ждет от соискателей опыта работы от трех лет, - отметила директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

Второй по популярности стала вакансия маркетолога-аналитика. На эту профессию приходится 25 из ста свежих вакансий. Больше всего таких предложений размещено в Алтайском крае и Воронежской области. В обязанности маркетолога, как и сейлз-менеджера, входят анализ и прогнозирование продаж, изучение рынков сбыта компании и покупательского спроса на них, анализ конкурентной среды, обеспечение выполнения планов продаж. В семи из десяти случаев ищут специалиста со стажем работы от трех до шести лет. Остальные вакансии подойдут маркетологам с опытом работы до года.

- В период уборочной страды аграрии задумываются не столько о сохранении, сколько о реализации товара, в том числе за пределами страны. Объем продаж продукции АПК из России по итогам 2020 года превысил 30 миллиардов рублей, перекрыв экспортные показатели оборонно-промышленного комплекса. Именно экспорт позволяет предприятиям сельского хозяйства и переработки повысить доходность и приобрести финансовую устойчивость. Поэтому предприятиям отрасли так важен хороший маркетинг, - пояснила Елена Батурова.

На Ставрополье аграрии собрали 8,6 миллиона тонн зерна

Замкнула тройку профессия водителя и специалиста по транспортной логистике. Такие вакансии занимают пятую часть в массе новых предложений о работе, больше всего их в Еврейской автономной области и Краснодарском крае. В обязанности водителя входит прием товара со складов, погрузка-разгрузка и доставка. Специалисту по транспортной логистике также придется готовить аналитическую отчетность по маршрутам доставки, составлять и оптимизировать их. В каждом третьем случае работодатель готов принять специалиста с опытом работы до года. В каждом восьмом - с опытом работы от трех лет и навыками управления электропогрузчиком. В остальных случаях согласны принять водителей без опыта работы.

Сборщики урожая (в том числе грибов, ягод и чая) в конце лета оказались лишь на четвертом месте рейтинга популярности. На их долю пришлось 13 процентов свежих вакансий. Больше всего в сборщиках заинтересованы предприятия Краснодарского края.

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