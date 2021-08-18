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Рубрика: Происшествия

Арестован бизнесмен, после общения с которым пропадали люди

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Суд в Москве заочно арестовал коммерсанта, которого СК подозревает в убийстве одиноких стариков.

Особо крупное мошенничество, убийства и покушения на убийства - по таким страшным статьям расследуют это уголовное дело в столичном СК.

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Вот что рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

- По данным следствия, с 2017-го по 2019 год участники организованной группы под руководством Анатолия Фурсова совершили убийства двух мужчин, а также покушения на убийство трех женщин и двух мужчин. Все потерпевшие были клиентами компании Фурсова, с которыми были заключены договоры ренты либо пожизненного содержания с иждивением.

Анатолий Фурсов - глава этой страшной бригады, москвич, родился в 1985 году. Числится индивидуальным предпринимателем. Он же учредитель ООО "Гильдия профессиональных плательщиков ренты", которое в 2014 году было реорганизовано в ООО "Гильдия Столицы". Фирма заключала договоры с жителями Москвы и Московской области.

В СК говорят, что Фурсов сбежал. Есть предположение, что он сейчас в Испании. Всех его жертв - мужчин и женщин - объединяло одно: они пожилые собственники недвижимости.

Сейчас пятерых помощников Фурсова отправили в камеры. Двоим заочно предъявлено обвинение, и они объявлены в международный розыск.

Но в Следственном комитете говорят, что работы еще у них много, да и число жертв мошенников и убийц может быть не окончательным.

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