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18.08.2021 18:20
Рубрика: Общество

В поселке Стрелица под Воронежем открывается школа, построенная белорусами

Текст: Антон Валагин (antivalagin@yandex.ru)
Союз. Беларусь-Россия - № 31(995)
Воронежские власти подписали акт приемки новой школы в поселке Стрелица. Она получилась необыкновенной сразу с нескольких сторон.
В оформлении новой школы, рассчитанной на 520 учеников, присутствуют белорусские мотивы. Фото: Игорь Филонов В оформлении новой школы, рассчитанной на 520 учеников, присутствуют белорусские мотивы. Фото: Игорь Филонов
В оформлении новой школы, рассчитанной на 520 учеников, присутствуют белорусские мотивы. Фото: Игорь Филонов

Во-первых, нарядная и просторная, с современной планировкой, хореографической студией, мастерскими, лабораториями и гимнастическим залом - другой такой нет во всем районе. Во-вторых, построили ее белорусы по пилотному проекту - минская компания возвела объект за собственные деньги, а затем передала его муниципалитету в рассрочку, выплатить 584 миллиона рублей за школу районная администрация должна до конца 2022 года. От закладки фундамента до привязывания на входе ленточки, которую перережут 1 сентября, прошло 12 месяцев.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Строительные и отделочные работы в новеньком трехэтажном здании завершены.

По кабинетам расставляют мебель, во многих рядом с учительским местом уже висят интерактивные доски, прикрытые пока серебристыми чехлами. В огромном актовом зале подвешивают к потолку проектор, широкая сцена вкусно пахнет свежим деревом. Посреди залитого солнцем спортзала висят, накренившись, футбольные ворота - площадку под ними заканчивают застилать покрытием.

- Главное достоинство нашей новой школы, наверное - простор. Большие светлые классы, переходы, масса полезных помещений, которых у нас раньше не было. Например, лаборатория, где можно проводить практические занятия по физике и химии, три лингафонных кабинета, класс робототехники. Появилось место для группы продленного дня и различных кружков - теперь после занятий ребята смогут оставаться в школе и заниматься разными интересными им делами с педагогами. В библиотеке появился читальный зал, оборудованный видеосвязью - можно проводить телемосты с другими школами. Благодаря хорошо оборудованному спортзалу наша школа запускает региональный проект по гимнастике, - рассказала завуч Стрелицкой СОШ Наталья Меркулова.

Есть лифт и туалетные комнаты для учеников на колясках. Для работы с ребятами, имеющими ментальные отклонения, в штат набрали специальных педагогов и тьюторов. Обновленная школа не только вместит в себя на сотню больше учеников, но и дала работу десятку с лишним взрослых жителей поселка. На обширном участке вокруг здания разместились стадион, площадки для игр с лазилками, тренажерами и травмобезопасным покрытием, красивые беседки, гараж для двух школьных автобусов и собственная котельная. Все объекты соединены симпатичными плиточными дорожками. Меж ними на газонах зеленеют молоденькие деревца. Глядя на такую красоту, хозяева примыкающего к школьному двору огорода покрасили подпорки под помидоры в желтый цвет. Теперь нарядно и там.

Реализация проекта экономически выгодна и белорусам, и россиянам

Новую школу возвели на месте старой, 1955 года постройки. - В той не раз обрушивались прогнившие перекрытия, однажды на ученика упала люстра - к счастью, без тяжелых последствий. Год, пока шло строительство, ребята из Стрелицы занимались в корпусе начальных классов через дорогу. Сидели друг у друга на головах - два класса пришлось даже разместить в спортзале.

- Трудности нас сплотили. Понятно, учить 400 человек в две смены тяжело, - призналась директор школы Светлана Федосеева. - Но коллектив мобилизовался, а главное, у нас была надежда. Каждый день видели стройку, на наших глазах она росла и мы знали, что новая школа будет красивая и современная.

На втором этаже, где расположены начальные классы, стены украшены силуэтами БЕЛАЗов. Присутствуют белорусские мотивы и в оформлении актового зала: помимо общешкольных собраний, там будут заниматься хореографическая и театральная студия, инструментальный ансамбль. Завхозу очень нравится система отопления, организованная по белорусским технологиям - с минимумом труб и хорошей теплоотдачей. За подвесными потолками скрываются трубы централизованной климатической системы - атмосфера в новой школе здоровая и рабочая.

Стандартный проект компания "БелинжинирингстройИнвест" на 70 процентов переработала под местные условия. Фото: Предоставлено администрацией Семилукского района

Стандартный российский проект компания "БелинжинирингстройИнвест" на 70 процентов переработала под местные условия. Заменили кирпич в наружных стенах на более дешевый и практичный газосиликат, поменяли утеплитель и отделку. Теперь школьный фасад украшен красивой белорусской плиткой "под дерево" - такой даже в Воронеже нет. Изменения в проекте пришлось проводить через экспертизу, и тут строителям сильно помогли воронежские власти: подсказали, как правильно оформить документы, куда подать, чтобы побыстрее было. Из-за пандемии и карантина на объект не смогла приехать часть белорусских строителей. Их заменили местными подрядчиками, и те отработали без замечаний.

- Строительство объекта осуществляется на основании межправительственных договоренностей, и сейчас мы получаем реальные практические результаты: в августе, с опережением графика, школа вводится в эксплуатацию. Проект получился интересный, в оформлении интерьеров применены дизайнерские решения, отражающие колорит Беларуси, - считает директор ООО "БелинжинирингстройИнвест" Денис Станкевич. - В школе создан музей дружбы Беларуси и России, который отразит взаимный вклад уроженцев двух стран в развитие наших народов. Реализация проекта экономически выгодна как белорусской, так и российской стороне. Но во главу угла стороны ставят стратегическое партнерство и содействие укреплению дружбы и взаимопониманию между нашими братскими народами. А самое важное, что эта школа - подарок будущим поколениям.

Лучшей оценкой для себя белорусские строители назвали продолжение сотрудничества на новых объектах. И они эту оценку уже получили - вслед за актом приемки Стрелицкой СОШ местные власти подписали контракт на возведение еще одной школы - уже в райцентре.

Фото: Photoxpress
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- Белорусы выручили нас во многих смыслах. Школа в Стрелице нужна была давно: прежнее здание пришло в аварийное состояние, заниматься там с детьми стало невозможно. Мы очень рассчитывали на включение в областную программу, но наш проект не вошел. Спасибо губернатору Александру Гусеву - в этот критический для Стрелицы момент он нашел белорусский вариант. Помогли они и со второй школой, в Семилуках. Она должна была строиться по программе развития сельских территорий, но в последний момент программу сократили и мы из нее вылетели. Опять же, сохранить лицо помогли воронежские власти и минские партнеры. Первые нашли финансирование, вторые пообещали построить быстро, качественно и по тому же принципу: сначала школа, потом деньги, - рассказал глава Семилукского района Геннадий Швырков.

Паспорт Стрелицкой школы

Стрелицкая средняя общеобразовательная школа рассчитана на 520 учеников. Она состоит из двух зданий в три и два этажа. Начальные классы на 208 человек выделены в отдельный блок. Школа оснащена хореографической студией, универсальной мастерской и обеденным залом на 297 мест. В оформлении присутствуют белорусские мотивы.

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