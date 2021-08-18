Через пять лет общественный транспорт в Москве станет электрическим на 90%

Столичные власти намерены довести долю электрического городского транспорта до 90%. "Через пять лет городской транспорт будет по большей части электрическим. Такую задачу нам поставил мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщил "РГ" заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, уже сейчас 70% общественного транспорта в Москве является электрическим. И этот парк продолжает пополняться. Вчера на маршрут вышел юбилейный 700-й электробус, а до конца года в "Мосгортранс" придут еще 300 аналогичных машин. А до 2024 года планируется полностью обновить на более эргономичные модели парк столичных трамваев.