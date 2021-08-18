Число самозанятых в Москве увеличилось

Число самозанятых в Москве вплотную приближается к 700 тысячам - их становится больше каждый месяц. С начала года, к примеру, такой статус получили 205 тысяч москвичей. Зачем они это делают, если могли бы по-прежнему работать "в тени" и не платить никаких налогов? Корреспондент "РГ" искал ответ.

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, к августу в столице насчитывалось 684 тысячи самозанятых - почти десятая часть от экономически активного населения и практически вдвое больше, чем действующих в городе предпринимателей. "А еще это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход. Только в июле самозанятыми в столице зарегистрировались 33 тысячи человек", - отметил заммэра.

Да, самозанятые платят налог на профессиональный доход, и его величина - один из главных секретов популярности этого вида налогообложения. С доходов от физлиц нужно уплачивать 4%, а от организаций - 6%. Классический НДФЛ, напомню, составляет 13%, так что выгода очевидна. С другой стороны, многие сегодняшние самозанятые раньше вообще не платили налоги. Просто "в темную" работали частными репетиторами, сантехниками, строителями, фотографами, даже сдавали квартиры в аренду. Последние, кстати, одни из самых распространенных самозанятых в Москве. Что же их побудило вдруг выйти из экономической тени?

Эксперты говорят, что основных причин две. Во-первых, если вы работаете неофициально и не можете подтвердить свои доходы с документами в руках, то не сможете взять кредит на выгодных условиях, в том числе ипотеку. Ведь для банка вы фактически безработный, пусть даже у вас на счету много денег. Во-вторых, работающим неофициально сложно получить туристическую визу - им отказывают, поскольку подозревают в желании остаться в новой стране на заработки. Да, в пандемию с туризмом стало сложнее, но в целом у неофициальных заработков гораздо больше минусов, чем кажется. И раньше легализоваться многим самозанятым мешала именно сложность процесса - к примеру, нужно было становиться предпринимателем. А это и совсем другие налоги, и обязанности. Самозанятым можно стать, что называется, удаленно - достаточно зарегистрироваться в мобильном приложении "Мой налог", на сайте ФНС, через банк или портал госуслуг.

Нередко москвичи становятся самозанятыми еще и потому, что так можно больше зарабатывать. Крупные компании обычно не сотрудничают с неофициальными подрядчиками - им нужно заключить договор, получить счет для оплаты и т.д. Для самозанятых все это не проблема - все расчеты проходят через приложение, налоги там же рассчитываются автоматически.

С начала года такой статус получили 205 тысяч горожан

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов говорит, что с 2019 года, когда в Москве начали регистрироваться первые самозанятые, они в общей сложности заработали 215 миллиардов рублей. "Это 41% от суммарного дохода, полученного всеми самозанятыми в России. Средний размер чека на 1 августа составил 2272 рубля, увеличившись по сравнению с началом года на 19%", - объясняет Пуртов. Чек - это единоразовый платеж, который получает самозанятый.