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18.08.2021 19:34
Рубрика: Общество

Эксперт об инициативе Толстого: Инфраструктуру детского досуга необходимо улучшать

Текст: Анна Полтавцева

Россия была и остается социальным государством, поддержка семей с детьми и помощь многодетным родителям являются одной из ключевых обязанностей властей страны. Об этом заявила председатель региональной общественной организации "Объединение многодетных семей Москвы" Наталья Карпович. Эксперт поддержала инициативу вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который ранее отмечал, что жизненно важно обеспечить стабильность подрастающему поколению.

Эксперты поддержали заявление Толстого о повышении доступности спортивной инфраструктуры

"Механизмы поддержки семей совершенствуется. Появляются новые выплаты - например, "школьные" 10 тысяч рублей, бесплатное питание для учеников школ, право на обучение братьев и сестер в одном учебном заведении среднего образования. Строятся сотни новых и современных детских садов и школ. Однако этого недостаточно, нужно улучшать саму "инфраструктуру детства", - подчеркнула эксперт.

Карпович уточнила, что речь идет о дополнительном образовании детей и подростков. По ее мнению, спортивные и творческие кружки для школьников должны быть бесплатными - по советской модели. Кроме того, такие точки, где ребята смогут заниматься после школы, должны находиться в шаговой доступности от их дома. Все это говорит о необходимости масштабного улучшения и создания спортивных и культурных детских секций.

Ранее Пётр Толстой заявлял о необходимости совершенствования законодательства РФ в части поддержки многодетных семей. Парламентарий подчеркивал, что помощь будущим и молодым родителям должна оставаться одной из ключевых идей и задач государства. В частности, депутат говорил о важности повышения качества детского отдыха в санаториях и лагерях.

Фото: Александр Чикин
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"У нас в России многодетная семья - это практически всегда бедная семья. Можем ли мы уважать себя, когда люди боятся рожать детей, потому что этот шаг может поставить семью на грань выживания. Необходимо изменить несправедливое законодательство в отношении многодетных семей и сделать пусть несколько, но существенных льгот на федеральном уровне, а не отдавать эти вопросы на откуп регионам", - отмечал Толстой.

Наталья Карпович добавила, что семейную стабильность российским детям удастся обеспечить, поддерживая хороший климат между ними и их родителям. Один из положительных примеров - работа московских семейных центров. Многие из них реализуют крупные проекты для обучения ребенка и его родителей одновременно. Мамы и папы, которые приводят детей на занятия, могут потратить здесь время с пользой и для себя. Наталья Карпович считает, что такую модель досуга нужно перенести и в регионы.

В регионах Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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