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18.08.2021 01:45
Рубрика: Общество

Какие секции и кружки откроются в сентябре для детей

Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8537)
В столичных домах творчества, школах, образовательных центрах и музеях открылась запись детей в спортивные секции, творческие кружки и студии. Перечень их собран на портале mos.ru, в списке 130 тысяч вариантов дополнительного образования.

Большая часть кружков, секций и студий рассчитана на посещение школьников. Многие занятия предлагаются на бесплатной основе и проходят прямо в школах. Так, например, на ул. Правды в школе N1570 с сентября начнутся дополнительные занятия по восточным единоборствам, трем иностранным языкам, заработают театральный кружок, студия рисования, секции бальных и народных танцев, а также студия вокала. Можно устроить ребенка и на занимательную математику, "олимпийскую" подготовку по школьным предметам, киберспорту и робототехнике.

Фото: Первый канал
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Хочется чего-то другого? Можно еще поискать на сайтах учебных заведений в разделах "Доп. образование". Проще всего зайти на портал mos.ru, выбрать услугу "Запись в кружки, секции и дома творчества" и вбить необходимые параметры: название кружка, район или ближайшее метро от вашего места жительства. В минувшем учебном году с помощью портала было подано более 960 тысяч онлайн-заявок на дополнительные занятия.

В топ самых популярных кружков вошли изучение иностранного языка, компьютерные технологии, робототехника и программирование. Среди творческих дисциплин в лидерах хореография, пение и театральное искусство. А самыми востребованными спортивными секциями стали футбол, плавание и гимнастика. К слову, помимо классических видов спорта можно поучиться основам 70 довольно оригинальных видов. Среди самых необычных - саберфайтинг или бои на световых мечах (школа N 1273), фехтование саблями (школа N 904), гольф (школа N1371), спортивный туризм (школа N57), скалолазание (школа N950) и другое.

Тем, кто мечтает пройти под парусом, стоит заглянуть в школу N734 на востоке города. Как рассказал "РГ" преподаватель секции "Парусного спорта" Тимофей Сергеев, на занятия принимают детей с 6 лет, обучение бесплатное. "Сначала курс теории, потом на суше учимся ловить ветер и только потом выходим на воду, - рассказал Сергеев. - В теплое время года учимся на водоемах".

В домах детского и юношеского творчества помимо традиционных кружков можно найти и современные дисциплины. Так, например, Дворец пионеров на Воробьевых горах впервые откроет в наступающем учебном году "Школу юных блогеров "Моцарт". Обучать будут бесплатно с 10 лет. А Дворец творчества детей и молодежи на Миуссах откроет "Академию еды", где бесплатно берется помочь освоить кулинарное мастерство детишкам с 5 лет.

В регионах Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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