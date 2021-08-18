Капремонт проводится в 14 домах-объектах культурного наследия Москвы

В этом году работы по капремонту и реставрации проводятся в 14 домах - объектах культурного наследия. Подробности рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"С этого года для проведения реставрационных работ в многоквартирных домах, которые являются объектами культурного наследия, городом выделяются специальные субсидии, - отметил Петр Бирюков. - В настоящее время по этой программе ведутся работы на 14 объектах, из них 9 планируем сдать в этом году".

Программа софинансирования была принята, так как отдельные дома в связи с наличием сложного архитектурного декора требуют именно реставрации. За счет субсидии можно реставрировать сложные архитектурные элементы, в том числе лепной декор, тянутые карнизы, барельефы, витражные оконные заполнения, художественные ограждения балконов и парапетов.

Заммэра подчеркнул, что капитальный ремонт инженерных систем в этих домах будет проводиться за счет средств программы капремонта. Глава Комплекса городского хозяйства отметил, что все участвующие в работах организации имеют лицензию Министерства культуры РФ, что гарантирует привлечение аттестованных специалистов-реставраторов. Эти компании обладают необходимым количеством архитекторов, реставраторов, скульпторов и узких специалистов по различным видам декора.

Департаментом культурного наследия определен список домов, которые будут отремонтированы с использованием средств субсидий на реставрацию, сейчас в нем значатся 22 объекта.