Корреспондент "РГ" протестировала троллей над воронежским "морем"

Воронеж стал третьим после Москвы и Сочи городом России, в котором появился троллей.

Скоростной спуск по стальному канату, натянутому через городское водохранилище - с крыши ресторана на набережной (высота девятиэтажного дома) и до Чернавской дамбы, - воронежцы ждали три года. И вот наконец-то экстремальный аттракцион официально открыт.

На входе - ознакомление с правилами. Одно из главных - ограничения по весу от 40 до 120 килограммов. Для несовершеннолетних требуется письменное согласие родителей. Мы с дочкой планировали одновременный спуск, конструкция троллея с параллельными дорожками позволяет это сделать.

Документы подписаны, взвешивание пройдено, и мы на крыше ресторана. От видов на водохранилище с высоты птичьего полета дух захватывает, азарт нарастает, в горле пересыхает не только от 40-градусной жары. Чтобы страховочный "костюмчик" хорошо сидел и не доставлял неудобств во время пролета, инструкторы проверяют, как затянуты все ремни и крепления, на голову водружают каску. Мы предусмотрительно одеты в спортивные одежду и обувь. Девушке рядом - в летящем платье и изящных туфельках - рекомендуют переобуться или (в шутку) примотать обувь скотчем, чтобы во время спуска она не слетела в воду.

На стартовой площадке инструкторы просят повисеть на страховочных ремнях и убедиться, что ничего нигде не давит. Последние рекомендации: держаться за поручень, не раскачиваться и в конце пути держать лицо подальше от ремней, чтобы при срабатывании тормозного механизма не удариться.

Троллей для города - это в первую очередь туристическая привлекательность

Сдвигаемся к краю платформы, остается только оттолкнуться и... Ладошки потеют. Пока я их вытираю о шорты, дочка на соседней дорожке уже полетела. Никаких криков "а-а-а-а-а" и "верните меня на землю". Я тоже шагаю вперед.

Длина троллея составляет 411 метров с перепадом высоты. Продолжительность полета - 40 секунд.

- Когда я впервые попробовал прокатиться на троллее, я понял, что ничего не понял, поэтому сразу же совершил вторую поездку, - рассказывает руководитель проекта Сергей Слабунов.

Я, признаться, тоже не успеваю понять и испугаться. Но приятным ветерком и видами цветущего воронежского "моря" наслаждаюсь.

Пока мальчишки на дамбе снимают наш полет на телефонные камеры, дорожники скептически качают головой, но тоже не скрывают любопытства, оставив на время работу.

На противоположном берегу водохранилища нас снова встречают инструкторы, которые помогают снять страховочное снаряжение.

Спускаемся с платформы вниз, чтобы сесть в лодку (переправа включена в стоимость билета), слышим от тех самых дорожников осуждающее: "Деньги на ветер".

Про деньги. По словам предпринимателя Сергея Слабунова, общая стоимость проекта составила 15 миллионов рублей. 20 процентов от этой суммы - средства гранта Ростуризма, который проект выиграл в конце прошлого года. Владельцы планируют выйти на окупаемость нового аттракциона в течение трех-четырех лет.

- Троллей для города - это туристическая привлекательность. Думаю, что аттракцион станет не разовым развлечением и сможет заинтересовать не только воронежцев, но и гостей города. Для них это может стать поводом заехать в наш город, например по пути на юг.

Максимальная пропускная способность, по информации организаторов, составит 200 человек в день. В первые два дня после открытия на троллее прокатились более 100 человек.

Соцсети быстро стали наполняться не только красивыми фотографиями и видео спусков на воронежском троллее, но и колкими комментариями к ним: "Легкое метро с правого на левый берег, которое мы заслужили".

Напомним, тему строительства метро в Воронеже обсуждают давно. Но в последние годы этот вопрос встал особенно остро, так как транспортная инфраструктура города-миллионника исчерпала себя.

Но 411 метров через водохранилище ведь совсем не про это. Поэтому лучше не троллить, а троллеить.

Справка "РГ"

Прокатиться над водохранилищем можно ежедневно с 10.00 до 20.00. Одна поездка на троллее в будни стоит тысячу рублей, в выходные дни - 1200.