Минобороны закажет оружия и техники на 500 млрд рублей

В ближайшие дни Минобороны России разместит новые заказы у промышленных предприятий на производство для Вооруженных сил современных боевых систем и различной военной техники практически всех видов и родов войск. Документально это будет оформлено на международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Он пройдет с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", а также на военном аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

"В этом году на форуме планируем подписать 45 государственных контрактов примерно на 500 миллиардов рублей", - сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью "Красной звезде".

Он уточнил, что будут заключены договора на поставку в Вооруженные силы робототехнических комплексов "Уран-14", систем дистанционного минирования, артиллерийских и тяжелых огнеметных систем, спецтехники для Сухопутных войск, а также на производство танков Т-90М и на модернизацию базового Т-90. "Подпишем контракт на строительство разведывательных кораблей и минных тральщиков, на поставку и модернизацию авиатехники, на закупку высокоточного оружия", - перечислил министр.

Он сообщил, что около полутора тысяч предприятий, в том числе из 12 государств, выставят на форуме более 20 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения. Известно, что свои национальные экспозиции там представят Беларусь, Индия, Казахстан и Пакистан.

Известно и другое: в отличие от авторитетных зарубежных оружейно-технических выставок, на нашей предусмотрена не только статическая, но и динамическая демонстрация современного и перспективного арсенала. На форуме "Армия" новейшие самолеты, вертолеты и беспилотники поднимаются в небо. Танки и другие бронемашины носятся по полигону и преодолевают различные препятствия. Многие экспонаты еще и стреляют. Все это, разумеется, подогревает интерес потенциальных заказчиков к российскому оружию и боевой технике.

Этот интерес с каждым годом растет еще и потому, что большое количество представленной на форуме военной и специальной техники прошло апробацию в реальных боевых условиях. В том числе в Сирии. Так, к примеру, произошло с упомянутым Шойгу робототехническим комплексом семейства "Уран". Строго говоря, это целая линейка роботов различного назначения: боевой, пожарный, сапер… Все они побывали в бою и после этого подверглись серьезной доработке.

Нынешней весной министру обороны показали, что получилось в итоге. По всему, вышло неплохо - иначе о контракте на "Уран-14" речи бы не вели. Тогда же Шойгу заметил: "Мы предполагаем расширять линейку роботов. Это и тяжелые роботы, и все, что касается дальнейших роботов - разведчиков, роботов по радиационно-химической разведке. Это касается надводных и подводных роботов".