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18.08.2021 01:40
Рубрика: Экономика

Московские лифты начали оснащать рециркуляторами воздуха

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 186(8537)
Лифты в столице начали оборудовать бактерицидными ультрафиолетовыми рециркуляторами - они очищают воздух, подавляя активность бактерий и вирусов. Устройства уже заработали в нескольких жилых домах, а также в здании префектуры Западного округа, Дарвиновском музее и поликлинике N19 района Марьино. Об этом рассказал глава департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.
Только в этом году в жилых многоэтажках Москвы поменяли более 1,5 тысячи лифтов. Фото: iStock Только в этом году в жилых многоэтажках Москвы поменяли более 1,5 тысячи лифтов. Фото: iStock
Только в этом году в жилых многоэтажках Москвы поменяли более 1,5 тысячи лифтов. Фото: iStock

"Такая разработка особенно важна и актуальна как один из способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции, - подчеркнул он. - Сейчас идет начальный этап внедрения системы обеззараживания, далее планируется как увеличение мощностей производства устройств, так и расширение их номенклатуры по производительности".

Фото: Пресс-служба Мособлгаза
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Систему обеззараживания воздуха можно применять практически во всех лифтах - подъемники могут быть установлены в типовых многоэтажках, больницах, промышленных предприятиях. Всюду лифтовые кабины выступают местом, через которые проходит огромное количество людей.

Разработку УФ-рециркулятора "Мослифт" начал еще в мае прошлого года, когда пандемия только начиналась. Много времени ушло на испытание оборудования - необходимо было убедиться, что оно безопасно и не может причинить вреда здоровью. У всех ведь на слуху истории, когда люди пострадали, находясь в одном помещении с включенной бактерицидной лампой. В случае с лифтами это исключено, хотя УФ-рециркулятор может работать как в режиме ожидания, когда кабина пустует, так и если в лифте находятся пассажиры.

Пока создано и запатентовано две модели устройства. Первую можно устанавливать в любых готовых кабинах - это небольшая навесная коробка, которая крепится на стену подъемника под потолок. А вторую можно встраивать в кабины еще на этапе их производства, тогда рециркулятор становится встроенным. Производство обеззараживателей планируется постепенно наращивать, так что встречаться в лифтах они будут все чаще. Сейчас, впрочем, город будет наблюдать за работой уже установленных устройств.

Напомню, лифты в жилых домах Москвы в последние годы обновляются интенсивно. Только в этом году в рамках программы капремонта жилья поменяли более 1,5 тысячи подъемников, а до конца года эта цифра вырастет до трех тысяч. У новых лифтов немало новаций - они двигаются плавно и бесшумно, при этом экономя электроэнергию. Встретив препятствие, двери тут же отъезжают назад - за этим следят фотоэлементы. Антивандальные кабины не боятся грубого обращения, а уж табло с индикацией этажей, музыкой, играющей во время движения, мягким светом и другими новшествами москвичей давно не удивить.

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