Рассада в горшках и пластиковой посуде похоже потихоньку уходит в прошлое. Этим летом москвичи активно покупают гроубоксы - ящики для растений с регулируемым микроклиматом. В таких портативных теплицах горожане выращивают к столу зелень и овощи. Чем обусловлена тяга к домашнему садоводству?

Прогрессивные москвичи приобретают новомодные ящики в основном через интернет-магазины. Как выяснили аналитики AliExpress, гроубоксы вошли в топ-10 популярных запросов этого лета. Как правило, в этих "коробках" есть люминесцентные, газоразрядные или светодиодные лампы, а также системы вентиляции, воздушной фильтрации, увлажнения и насыщения углекислым газом. Устройства бывают разных размеров. Цены на них тоже разнятся - могут стоить как шесть тысяч рублей, так и 26 тысяч. Все зависит от габаритов и уровня навороченности - как и в случае с любой бытовой техникой.

Интерес к гроубоксам, по мнению экспертов, обусловлен общим трендом на экологизацию образа жизни, экономное и ответственное потребление, а также на озеленение окружающего пространства, поскольку москвичи, да и россияне в целом, стали больше времени проводить дома. По словам руководителя навигатора по экологическим и социальным сервисам +1Город Ксении Топорковой, в квартире вполне реально вырастить не только фикусы и монстеру, но и душистые травы - петрушку, розмарин, тимьян, мяту, и таким образом отказаться от покупки этих растений в магазине. А если позволяют пространство и время, выращивать можно и томаты черри, и мелкие сорта перцев.

"Владельцам дач и приусадебных участков, особенно старшего поколения, такое хобби покажется удивительным, но для жителей мегаполисов, лишенных возможности каждые выходные проводить на природе, огород на подоконнике - возможность стать ближе к природе, - объяснила "РГ" Топоркова. - За счет растений они могут и наполнить пространство кислородом и зеленой цветовой гаммой, которая, по результатам многих исследований, успокаивает и расслабляет".

Свою роль сыграл и коронавирус, из-за которого долгое время пришлось сидеть в четырех стенах. "Оказалось, что даже тем, кто раньше был не склонен ходить в парки, стало не хватать зелени и возможности выехать на природу, - говорит Ксения Топоркова. - Этот факт тоже стал толчком к тому, чтобы добавить в свой дом больше растений и сделать пространство вокруг уютнее".

В квартире можно выращивать, например, пряные травы и больше не покупать их в магазине

С тем, что пандемия оставила свой след, согласна и генеральный директор сервиса Price.ru Елена Суховей. По ее словам, интерес к "умным" ящикам может быть вызван и желанием горожан снизить траты на продукты. "Сейчас мы видим, что модный тренд на прикладное садоводство и самостоятельное выращивание зелени настолько усилился по сравнению с прошлым годом, что в ассортименте интернет-магазинов даже появилась отдельная категория товаров", - рассказала Суховей. Например, продаются домашние вазы для авокадо, гидропонные установки с фитолампами, контейнеры для проращивания микрозелени, настольные садовые фермы, проращиватели семян и другие приспособления, которые упрощают жизнь начинающим городским садоводам. "Судя по популярным поисковым запросам, например, "что вырастить из косточки", "как вырастить мяту на подоконнике", "неприхотливые цветы" или "как вырастить лимон", садоводы-любители начинают с простых растений, - отмечает она. - А это сильно увеличивает их шансы на успех".