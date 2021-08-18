Москвичи активно покупают гроубоксы

Новости

США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
Движение "Голос" внесено Минюстом в список иноагентов 18.08.2021
Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки 18.08.2021
В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков 18.08.2021
СМИ: Экс-президент Афганистана Гани госпитализирован в Абу-Даби 18.08.2021
Обманутые дольщики попали на повторный прием к Александру Бастрыкину 18.08.2021
Талибы отказались делать Афганистан демократическим государством 18.08.2021
Пентагон признал наличие жертв среди афганцев при эвакуации из Кабула 18.08.2021
Росстат: В России подорожало мясо 18.08.2021
В Общественной палате РФ чествовали лучших военных строителей 18.08.2021
Станет ли студенткой МГУ девятилетняя Алиса Теплякова? 18.08.2021
В Москве спустя 20 лет задержаны "кунцевские убийцы" 18.08.2021
В Крым снова придут ливни и шквал 18.08.2021
Умер актер Тьерри Лиагр 18.08.2021
Кубанский дайвер установил мировой рекорд по высокогорному погружению 18.08.2021
Президенты России и Ирана обсудили Афганистан, экономику и коронавирус 18.08.2021
Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане и региональную стабильность 18.08.2021
На Кубани снова спрогнозировали мощные ливни и смерчи 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
18.08.2021 23:25
Рубрика: Общество

Москвичи активно покупают гроубоксы

Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 188(8539)
Рассада в горшках и пластиковой посуде похоже потихоньку уходит в прошлое. Этим летом москвичи активно покупают гроубоксы - ящики для растений с регулируемым микроклиматом. В таких портативных теплицах горожане выращивают к столу зелень и овощи. Чем обусловлена тяга к домашнему садоводству?

Прогрессивные москвичи приобретают новомодные ящики в основном через интернет-магазины. Как выяснили аналитики AliExpress, гроубоксы вошли в топ-10 популярных запросов этого лета. Как правило, в этих "коробках" есть люминесцентные, газоразрядные или светодиодные лампы, а также системы вентиляции, воздушной фильтрации, увлажнения и насыщения углекислым газом. Устройства бывают разных размеров. Цены на них тоже разнятся - могут стоить как шесть тысяч рублей, так и 26 тысяч. Все зависит от габаритов и уровня навороченности - как и в случае с любой бытовой техникой.

Фото: Александр Корольков
В каких парках Москвы можно посетить бесплатные тренировки

Интерес к гроубоксам, по мнению экспертов, обусловлен общим трендом на экологизацию образа жизни, экономное и ответственное потребление, а также на озеленение окружающего пространства, поскольку москвичи, да и россияне в целом, стали больше времени проводить дома. По словам руководителя навигатора по экологическим и социальным сервисам +1Город Ксении Топорковой, в квартире вполне реально вырастить не только фикусы и монстеру, но и душистые травы - петрушку, розмарин, тимьян, мяту, и таким образом отказаться от покупки этих растений в магазине. А если позволяют пространство и время, выращивать можно и томаты черри, и мелкие сорта перцев.

"Владельцам дач и приусадебных участков, особенно старшего поколения, такое хобби покажется удивительным, но для жителей мегаполисов, лишенных возможности каждые выходные проводить на природе, огород на подоконнике - возможность стать ближе к природе, - объяснила "РГ" Топоркова. - За счет растений они могут и наполнить пространство кислородом и зеленой цветовой гаммой, которая, по результатам многих исследований, успокаивает и расслабляет".

Свою роль сыграл и коронавирус, из-за которого долгое время пришлось сидеть в четырех стенах. "Оказалось, что даже тем, кто раньше был не склонен ходить в парки, стало не хватать зелени и возможности выехать на природу, - говорит Ксения Топоркова. - Этот факт тоже стал толчком к тому, чтобы добавить в свой дом больше растений и сделать пространство вокруг уютнее".

В квартире можно выращивать, например, пряные травы и больше не покупать их в магазине

С тем, что пандемия оставила свой след, согласна и генеральный директор сервиса Price.ru Елена Суховей. По ее словам, интерес к "умным" ящикам может быть вызван и желанием горожан снизить траты на продукты. "Сейчас мы видим, что модный тренд на прикладное садоводство и самостоятельное выращивание зелени настолько усилился по сравнению с прошлым годом, что в ассортименте интернет-магазинов даже появилась отдельная категория товаров", - рассказала Суховей. Например, продаются домашние вазы для авокадо, гидропонные установки с фитолампами, контейнеры для проращивания микрозелени, настольные садовые фермы, проращиватели семян и другие приспособления, которые упрощают жизнь начинающим городским садоводам. "Судя по популярным поисковым запросам, например, "что вырастить из косточки", "как вырастить мяту на подоконнике", "неприхотливые цветы" или "как вырастить лимон", садоводы-любители начинают с простых растений, - отмечает она. - А это сильно увеличивает их шансы на успех".

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди вакцинированных
Минюст зарегистрировал изменения в правила ОСАГО
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"
Круг лиц, имеющих право оспаривать отцовство, будет расширен
Нужны ли уроки финансовой грамотности