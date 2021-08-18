На Москву надвигается ливень с градом

Столичное управление МЧС предупредило о предстоящем ухудшении погоды.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Москве в среду с 16:00 местами ожидаются сильный дождь, гроза и град. Возможно усиление ветра до 20-25 м/с. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся до 10:00 19 августа.

МЧС в связи с этим советует автомобилистам снижать скорость на дорогах, держать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам - не прятаться под деревьями, обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.