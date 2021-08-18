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18.08.2021 09:31
Рубрика: Общество

Почти 9 тысяч московских школьников получили медаль за успехи в учебе

Текст: Любовь Проценко

Медаль "За особые успехи в обучении" в этом году получили почти девять тысяч столичных выпускников. То есть медалистом стал каждый восьмой 11-классник в Москве. Об этом сообщила заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве наградили лучших выпускников российских вузов

Московской медалью "За особые успехи в обучении" награждают выпускников столичных школ, если они соответствуют хотя бы одному из следующих критериев: победа или призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников; максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов; итоговые отметки "отлично" по всем предметам и не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ.

"В Москве уже восемь лет вручают медали "За особые успехи в обучении". За это время число их обладателей выросло более чем в 2,5 раза, в этом году их получили почти девять тысяч человек. По сравнению с прошлым годом медалистов стало больше на 1,4 тысячи человек. Получить эту медаль сложнее, чем федеральную, и это показывает значительный рост качества образования московских выпускников. Мы наблюдаем положительную динамику результатов ЕГЭ и олимпиад среди наших учеников", - сказала Ракова.

"Старшеклассники, которые идут в десятые классы, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению и ориентированы на максимально успешные результаты. Город предоставляет школьникам массу возможностей для развития таланта. Это и предпрофессиональные классы, которые помогают ребятам выбрать профессию, получить расширенные и углубленные знания по предметам, и комплекс образовательных сервисов "Московской электронной школы", - отметила она.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Что больше всего пугает школьников перед началом учебного года

Больше всего медалистов в 2021 году подготовили школа Центра педагогического мастерства (134 человека), школа № 1535 (99 человек) и школа "Покровский квартал" (94 человека).

Для получения медали детьми-инвалидами предусмотрены следующие критерии: итоговые отметки "отлично" по всем предметам, не менее 73 баллов на ЕГЭ по русскому языку и 5 баллов по базовой математике, итоговые отметки "отлично" по всем предметам, в сумме не менее 146 баллов на ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

Подробнее о том, как выпускнику получить московскую медаль "За особые успехи в обучении", можно узнать здесь.

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