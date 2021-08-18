Под Смоленском пропала двухлетняя девочка

Смоленские следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Поводом стала пропажа двухлетней девочки в Темкинском районе.

Ребенок ушел из дома в Щелкуновом урочище утром 17 августа и больше не возвращался. Организованные поиски - в них участвуют сотрудники МВД, СК, Минобороны, добровольцы - результата пока не дали.

- Рядом с местом исчезновения ребенка находятся лесной массив и водные объекты, - рассказали в управлении СК по региону. Параллельно с поисками девочки следователи проверяют условия в семье, где она росла.

Всех, обладающих информацией о местонахождении девочки, просят позвонить в СК по телефону 8-915-655-98-77, либо в полицию - 02.