Под Воронежем создают новую точку притяжения туристов

Парк "Патриот" и мемориал советским военнопленным, погибшим в концлагере, откроют в Острогожске. Эти места были оккупированы летом 1942-го, от некоторых сел остались считаные дома, на донских рубежах погибли тысячи красноармейцев. Теперь сюда приезжают их родные. Привлекает путешественников и вид с меловых холмов на реку. В Острогожский район стоит приехать хотя бы на день - или, чтобы не спешить, на выходные. От Воронежа недалеко, чуть больше ста километров. Да и в самом старинном городке с ночлегом и питанием проблем нет.

В Острогожске сохранились и "немузейные" хаты с камышовыми крышами. А в этой когда-то жил с родителями будущий великий художник Иван Крамской. Фото: Татьяна Ткачёва

История без камуфляжа

Тематическая зона уже готова: построены блиндажи, установлена военная техника - времен Великой Отечественной и относительно новая. Перерезать ленточку планируют в рамках Армейских игр-2021. Они проходят на разных площадках, в Острогожске традиционно принимают конкурс "Мастера автобронетанковой техники". Соревноваться будут команды из России, Белоруссии, Узбекистана, Китая и Египта. Старт дадут 22 августа.

А 2 сентября рядом с парком "Патриот" перезахоронят останки, найденные на месте бывшего лагеря советских военнопленных "Дулаг-191" у села Лушниковка. Весной поисковики подняли из земли кости 640 человек (два бойца опознаны) и обнаружили рядом еще 20 коллективных могил. В них может покоиться до восьми тысяч жертв войны, в том числе дети. В августе планируют эксгумировать останки не менее 700.

В период оккупации нацисты здесь сгоняли мирных жителей в импровизированные лагеря. За "колючкой" - в нечеловеческих условиях - держали и пленных солдат. Их труд использовали при строительстве железной дороги, так называемой "Берлинки". Эти события лишь недавно стали известны широкому кругу людей. И теперь задача - сохранить о них память.

Будущий мемориал сделают двухчастным: в одной зоне - братские могилы, в другой - беседки и зона для прогулок. Работы по благоустройству начнут в 2022 году.

- Масштаб трагедии, которая тут произошла, мы пока и оценить не можем. Нужно сделать место памяти и скорби - не шаблонно-монументальное, а сдержанное, которое будет трогать души молодых людей. Проработаем с архитекторами, может быть, объявим конкурс на главную мемориальную композицию, - отметил воронежский губернатор Александр Гусев.

Чтобы "грустные" и страшные события прошлого трогали молодых, рассказывать о нем нужно через конкретные судьбы, которые каждый может примерить на себя, считают педагоги и историки. Энтузиасты из Воронежа и районов области много лет собирают воспоминания об оккупации, информацию о земляках, угнанных на принудительные работы.

В Острогожском историко-художественном музее хранятся любопытные предметы военных лет: особые дензнаки, которые имели хождение при немцах в 1942-м, удостоверения студентов открытого ими "реального училища" (курс был платным, уроки начинались и заканчивались молитвой), плетеные соломенные снегоступы.

В гостях у передвижников

Сам музей по уровню коллекции - один из интереснейших в регионе. Расположен в здании, которое на народные деньги перестроили из пожарной части под картинную галерею. Идею подал сын Ивана Крамского. Знаменитый живописец в Острогожске родился и жил до 16 лет.

По Острогожску приятно прогуливаться - исторический центр не испорчен современными домами

Фонды сильно поредели в войну, но с тех пор в музей поступила масса новых экспонатов - например, ожерелья и перстни скифской "принцессы", работы советского скульптора Анны Мананниковой и вещи летчика-космонавта Анатолия Филипченко. Наряду с миниатюрными дворянскими портретами можно рассмотреть фотографию местного гиганта Тимофея Бакулина - крестьянин ростом 2,4 метра был одним из самых высоких людей мира на рубеже XIX-XХ веков. Его скелет хранится в одной из московских больниц.

Острогожск возник в 1652 году как крепость в составе Белгородской защитной черты. Селились здесь казаки, а в окрестностях вперемешку жили велико- и малороссы. Они сохраняли различия и в языке, и в костюме.

При Петре Первом острогожцы участвовали в постройке кораблей для Азовских походов. Царь лично приезжал контролировать процесс. На одной из улочек даже стоит памятный камень на условном месте его встречи с Иваном Мазепой, который клялся русскому государю в верности. Когда гетман нарушил слово, Петр приказал изготовить для него орден Иуды.

Жемчужина музейной коллекции - конечно, полотна Репина, Куинджи, Маковского, Поленова и собственно Крамского.

В городе сохранилась хата-мазанка под камышовой крышей, где Иван Николаевич провел детство. Внутри воссоздан быт небогатой мещанской семьи. Вещи подарили местные жители: письменный прибор, пожелтевшую книжку журнала "Современник", старинные фотографии с видами Острогожска, Евангелие на украинском, крынки и клюшку для игр с мячом...

По Острогожску приятно прогуливаться - исторический центр не испорчен современными домами. От дореволюционной застройки уцелело полторы сотни особняков, в том числе подворье Дивногорского монастыря. Сама обитель расположена в соседнем Лискинском районе, на участке заповедной степи.

Летом в черте города можно искупаться в Тихой Сосне. Берег чистой речушки облагорожен, на пляже есть все удобства и точки питания.

Селфи на круче

Окрестности города весьма живописны. В Сети тысячи фотографий, сделанных на обрывах возле Коротояка и Сторожевого 1-го. Левый берег Дона - высокий меловой холм с продольными складками. Правый - низменность, покрытая леском, с небольшими пойменными озерами. Там находится природный заказник "Коротоякские акваорешники".

- В конце XIX века у селян были свои участки на этих озерах, где собирали водяной орех - чилим, или рогульник. Плоды возами отправляли в Москву, использовали при изготовлении косметики и лекарств. Удивительное растение: корнем цепляется за ил, дает длинный стебель и выпускает на поверхности воды розетку с листочками вроде березовых и четырьмя орехами. Дважды в день эта розетка опускается под воду и поднимается. Созрев, орех плывет на новое место. Его можно употреблять в пищу - печеным или жареным, - рассказал краевед, замдиректора центра детского творчества в Коротояке Александр Смольянинов.

Восхищение пейзажем приобретает особый оттенок, если вспомнить, что в годы войны высокий берег занимали немцы, а низкий - "наши".

- Противостояние в этих местах длилось полгода, с июля 1942 по январь 1943-го. Сибиряки форсировали Дон, забирались наверх, отбивали село - но их отбрасывали обратно за реку. Тысячи солдат погибли, - напомнил глава Коротоякского поселения Николай Трофимов. - Когда у меня кто-то из рабочих жалуется, что в жару тяжко косить или копать, я напоминаю, что красноармейцы в такую же жару лезли на кручу с боевой выкладкой.

В селе построен храм в память о воинах, погибших на Коротоякском плацдарме. Рядом на стелах - таблички с фамилиями бойцов. Поименно перечислено 2800 человек, а погибло, как считается, более 30 тысяч. Поэтому по просьбам родственников список регулярно пополняют. Каждый год 8 мая устраивают вечернее факельное шествие и спускают на воду венки. Посмотреть съезжаются люди со всей округи. Бывают и иностранные гости - дипломаты и потомки солдат гитлеровской коалиции. В Острогожско-Россошанской наступательной операции разбили 2-ю венгерскую армию и три дивизии альпийских стрелков.

Изначально Коротояк был крепостью, затем - маленьким городом. Перед войной в нем было 800 домов. После немецких бомбежек, судя по кадрам аэрофотосъемки, вдоль улиц остались только груды щебня. Сегодня это крепкое село. Скоро в нем появится памятный знак в честь строительства Азовской флотилии при Петре Первом.

Неподалеку - Сторожевое 1-е. В войну здесь также находился важный плацдарм. Ну а теперь село притягивает любителей природы. Несмотря на ухабистую грунтовку, посидеть над Доном приезжает масса народу. Люди справляют дни рождения и свадьбы, ждут эффектного заката. На крутом склоне иногда тренируются альпинисты.

Денег такой турист не приносит (разве что предпринимателю, который организует прокат велосипедов), но глава села Геннадий Турищев не расстраивается: главное, что гости ведут себя прилично и не мусорят.