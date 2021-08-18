Собянин поручил продолжить борьбу с самостроем

В список самостроев, подлежащих сносу, на последнем заседании правительства Москвы попало 11 объектов. Их выявила в ходе проверок Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости. Мэр города Сергей Собянин дал поручение и дальше продолжать мониторинг за застройкой территории города.

В сообщении пресс-службы мэрии и правительства Москвы отмечается, что самострои искажают архитектурный облик столицы. Кроме того, они потенциально опасны для здоровья и жизни горожан, так как возведены без разрешительной документации и соблюдения строительных норм и правил. "Поэтому работа по выявлению и ликвидации объектов самовольного строительства ведется на постоянной основе", - подчеркнули в пресс- службе. Эффективно бороться с незаконными постройками в столице помогает использование высокотехнологичных инструментов и методов контроля, таких, как квадрокоптеры и алгоритмы искусственного интеллекта. Благодаря им инспекторам не надо даже выходить на объект. Дистанционно выявляется сейчас до 78% самостроя.

Всего же с 2011 года в Москве выявлено 32 тысячи самовольного построенных зданий и сооружений либо пристроек к ним общей площадью свыше 10 миллионов квадратных метров. Из них порядка 4,5 миллиона "квадратов" демонтированы. 2,4 миллиона из них - за 2019-2021 годы. Порядка половины незаконных объектов добровольно ликвидированы собственниками после получения соответствующих предписаний органов исполнительной власти или судебных решений.

Свыше 800 выявленных самостроев общей площадью 1,5 миллиона квадратных метров в городе легализовали после приведения их в соответствие с градостроительными нормами. Но владельцам пришлось заплатить штраф за нарушение установленных в городе правил строительства. В общей сложности собственники самостроя пополнили московский бюджет почти на 12 миллиардов рублей.

Свыше 600 земельных участков общей площадью порядка 100 тысяч квадратных метров, которые использовались под нелегальные автостоянки, власти передали под бесплатные парковки. Все освобожденные от самовольных построек земли благоустраиваются. На них высаживаются деревья, кустарники, разбиваются цветники, а потом открываются новые общественные пространства с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками.