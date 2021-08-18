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18.08.2021 10:08
Рубрика: Происшествия

В Курске обнаружили останки 29 человек

Текст: Анна Скрипка (Курск)

Поисковые отряды обнаружили в Курске останки десятков человек. Как сообщили в СУ СКР по региону, захоронение обнаружили на территории Знаменской рощи. Среди останков есть и детские. Поисковики отмечают, что в одном месте были захоронены не менее 29 человек.

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Следователи уже начали доследственную проверку по данному факту. По предварительным данным, срок давности захоронения костных останков превышает 40 лет.

Теперь назначена медико-криминалистическая экспертиза. Следователи установят все обстоятельства захоронения людей в Знаменской роще.

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