В Курске обнаружили останки 29 человек

Поисковые отряды обнаружили в Курске останки десятков человек. Как сообщили в СУ СКР по региону, захоронение обнаружили на территории Знаменской рощи. Среди останков есть и детские. Поисковики отмечают, что в одном месте были захоронены не менее 29 человек.

Следователи уже начали доследственную проверку по данному факту. По предварительным данным, срок давности захоронения костных останков превышает 40 лет.

Теперь назначена медико-криминалистическая экспертиза. Следователи установят все обстоятельства захоронения людей в Знаменской роще.