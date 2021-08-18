В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Москве введен из-за прогнозируемого сильного ветра и ливня. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозу синоптиков, в среду с 16.00 и до 21.00 четверга в столичном регионе ожидаются сильный ливень, гроза, град, усиление порывов ветра до 25 метров в секунду, - отметил Петр Бирюков. - За указанный период в отдельных районах города может выпасть до 33 мм осадков".

Заместитель мэра подчеркнул, что приведены в готовность все службы и спецтехника, предназначенные для ликвидации последствий непогоды. На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. Приняты дополнительные меры по недопущению скоплений воды из-за ливня.

Ответственные службы оперативно проводят очистку водоприемных решеток и ливнестоков, в местах понижения рельефа местности размещаются водоперекачивающие устройства. На дежурстве находятся 300 бригад "Мосводостока", которые готовы оперативно ликвидировать возможные скопления воды.

Заместитель мэра отметил, что в настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляет в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах.

Бирюков призвал горожан быть внимательнее, соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

В условиях непогоды водителям следует быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.