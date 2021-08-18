В Москве спустя 20 лет задержаны "кунцевские убийцы"

Подозреваемые в убийстве и изнасиловании девушки в столичном районе Кунцево задержаны спустя 20 лет. Об этом сообщает официальный сайт столичного ГСУ СК.

Убийство было совершено 2 января 2001 года на Ярцевской улице. Четверо молодых людей заманили девушку на стройку у местного ТЦ. Тело девушки обнаружили в колодце сточных вод.

В течение 20 лет на след "кунцевских убийц" не удавалось выйти. Однако сейчас группа по расследованию преступлений прошлых лет, где работают сотрудники СК и полиции, с помощью современных технических средств заново проанализировали все собранные в 2001-м доказательства. Это позволило установить личности подозреваемых.

Сейчас фигурантам дела - от 35 до 38 лет. Все они были задержаны. На допросе под тяжестью улик они во всем признались. Один из участников убийства избежит наказания, так как на момент совершения преступления не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Остальным же вскоре предстоит предстать перед судом, им изберут меру пресечения.