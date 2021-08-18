В Москве стало больше выпускников-медалистов

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что первые свои медали "За особые успехи в обучении" Москва вручила выпускникам одиннадцатых классов восемь лет назад. Тогда их получили всего чуть больше трех с половиной тысяч ребят. Как отмечает заммэра, рост числа медалистов напрямую связан с ростом качества образования. Старшеклассники, которые идут в десятый класс, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению, город же в свою очередь предоставляет им массу возможностей для развития талантов. Это и предпрофессиональные классы, и комплекс образовательных сервисов "Московской электронной школы".
Напомню, московскую награду дают "круглым" отличникам при условии, что они стали призерами или победителями Всероссийской олимпиады или набрали высший 100-балльный результат на ЕГЭ. К слову, эти критерии выше тех, что требуются для получения выпускником схожей федеральной награды "За особые успехи в учении", где помимо пятерок по всем предметам нужно хорошо (на 70 баллов и выше) сдать один из предметов ЕГЭ. Поэтому, как правило, все выпускники, заработавшие московскую медаль, автоматически получают и федеральную награду. Больше всего московских медалей в этом году получили ребята из трех учебных заведений: 134 - в школе Центра педагогического мастерства, 99 - в школе N 1535 и 94 - выпускники школы "Покровский квартал". В школе N 1329, расположенной на юго-западе Москвы, в этом году оказалось 54 медали на 273 выпускника. То есть даже больше, чем в среднем по городу: медаль получил каждый пятый выпускник. "Секрет успешной работы прост: нацелены на качественное обучение не только учителя, но и родители учеников и сами школьники, - рассказала "РГ" директор школы N 1329 Вероника Бурмакина. - В выпускных классах у нас все нацелены на высокий результат".
И продолжила: "Само учебное учреждение у нас небольшое, включает всего две школы и три дошкольных здания. Основная направленность - математика, физика, информатика. По этим естественно-научным предметам ребята показывают высокие результаты. В этом году к ним добавилась химия. Получается, что, несмотря на удаленку, преподаватели научились учить, а ученики учиться в любом формате. Медали, а точнее хорошие результаты на олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ, влияют на высокий рейтинг школы".
Как рассказал "РГ" медалист школы N 1329 Андрей Тырин, помимо московской и федеральной медалей у него за хорошую учебу еще есть золотая медаль 53-й Международной химической олимпиады. "Медали за хорошую учебу и красный диплом сейчас получить может почти каждый, - рассказывает "РГ" Тырин. - Ведь процедура сильно упростилась: не нужно все 10 лет учиться на "отлично". Достаточно выполнять домашние задания и готовиться к урокам, получая пятерки только в 10-м и 11-м классах. Я пришел в эту школу ради физики, а химию совсем не понимал. Но чтобы перейти из седьмого в восьмой класс, нужно было предмет знать. Дополнительные занятия помогли не только сдать зачеты, но и превратить химию в любимый предмет. Я, конечно, участвовал в олимпиадах и по физике, и по математике, но победил в 11-м классе во Всероссийской олимпиаде по химии.
Попал в сборную России и выиграл "золото" на "международке", которую проводила Япония. Хорошо, что заранее заметил, как из-за дистанционного формата немного просела практика, ведь для химии это важная часть учебного процесса. В итоге с заданием справился. Международная медаль никак не сказалась на поступлении в вуз, а вот московская добавила 10 баллов к результату. В итоге поступил на бюджетное отделение химического факультета МГУ им. Ломоносова, буду заниматься наукой". По словам еще одной выпускницы-медалистки школы N 1329 Анны Петровой, дистант, напротив, помог ей получить 100 балов по литературе и иностранному языку. "Удаленка позволила больше времени заниматься подготовкой, дополнительными заданиями, - говорит Петрова. - Такого же мнения придерживаются и мои одноклассники. У нас в классе было 28 человек, из них половина получила медали с красными аттестатами. Мне эти награды помогли поступить в Высшую школу экономики на бюджетное отделение "Медиакоммуникации". Думаю, что если и в вузе будет дистанционный формат, я справлюсь, опыт уже есть".
Приемная кампания в российские вузы завершилась. В списке поступивших на бюджетное отделение психологического факультета МГУ не оказалось девятилетней Алисы Тепляковой, самой юной в стране выпускницы школы и абитуриентки в вузе, куда она сдавала экзамены.
Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, нет Алисы Тепляковой и в списках на платное отделение, как сообщали некоторые СМИ. "По набранным результатам она может поступить на договорной основе, - пояснили в пресс-службе. - Прием документов на платную форму обучения продолжается. Договоры сначала предлагают заключить абитуриентам, набравшим наибольшее число баллов. А дальше зависит от количества мест. Если Тепляковы будут готовы оплачивать обучение и по баллам пройдут, мы их ждем". При этом, если Алиса поступит, как ранее рекомендовал ректор МГУ Виктор Садовничий, студентке выделят психолога, который поможет девочке адаптироваться к учебе рядом с более взрослыми студентами в университете. К слову, стоимость обучения на платной основе на психфаке - 391 тысяча рублей в год. Как рассказала "РГ" Наталья Миневич, мама Алисы Тепляковой, расходы их не пугают:
- Мы пока не уточняли детали поступления на договорной основе, - рассказала она "РГ". - Время еще есть. Думаю, что на платное отделение дочь пройдет: на вступительных испытаниях она набрала 48 баллов из 100. Мы еще подавали документы в Московский педагогический университет, но с этим вузом повременим.
Ранее отец Алисы, Евгений Тепляков, рассказал "РГ", что Алиса продолжит обучение в любом случае, поскольку знания - это свобода, и ограничивать в ней детей они не хотят. А если дочь не пройдет и на платное отделение, то они сами продолжат обучение или найдут помощников - преподавателей вузов.
Напомню, в 7 лет Алиса Теплякова сдала госэкзамены за 9-й класс по физике, информатике, русскому языку, математике, биологии, химии. А через год выдержала ЕГЭ по русскому, математике, биологии и информатике. Она старшая из семи детей в семье Тепляковых.