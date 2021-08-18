В Москве стало больше выпускников-медалистов

В этом году девять тысяч выпускников школ столицы, или каждый восьмой, получили московскую медаль "За особые успехи в обучении". Это больше, чем в прошлом году на 1,4 тысячи. Как школам, несмотря на дистанционный формат обучения удается не снижать успеваемость, зачем самим школярам нужны медали, выяснил корреспондент "РГ".

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова напомнила, что первые свои медали "За особые успехи в обучении" Москва вручила выпускникам одиннадцатых классов восемь лет назад. Тогда их получили всего чуть больше трех с половиной тысяч ребят. Как отмечает заммэра, рост числа медалистов напрямую связан с ростом качества образования. Старшеклассники, которые идут в десятый класс, серьезнее и осознаннее подходят к своему обучению, город же в свою очередь предоставляет им массу возможностей для развития талантов. Это и предпрофессиональные классы, и комплекс образовательных сервисов "Московской электронной школы".

Напомню, московскую награду дают "круглым" отличникам при условии, что они стали призерами или победителями Всероссийской олимпиады или набрали высший 100-балльный результат на ЕГЭ. К слову, эти критерии выше тех, что требуются для получения выпускником схожей федеральной награды "За особые успехи в учении", где помимо пятерок по всем предметам нужно хорошо (на 70 баллов и выше) сдать один из предметов ЕГЭ. Поэтому, как правило, все выпускники, заработавшие московскую медаль, автоматически получают и федеральную награду. Больше всего московских медалей в этом году получили ребята из трех учебных заведений: 134 - в школе Центра педагогического мастерства, 99 - в школе N 1535 и 94 - выпускники школы "Покровский квартал". В школе N 1329, расположенной на юго-западе Москвы, в этом году оказалось 54 медали на 273 выпускника. То есть даже больше, чем в среднем по городу: медаль получил каждый пятый выпускник. "Секрет успешной работы прост: нацелены на качественное обучение не только учителя, но и родители учеников и сами школьники, - рассказала "РГ" директор школы N 1329 Вероника Бурмакина. - В выпускных классах у нас все нацелены на высокий результат".

И продолжила: "Само учебное учреждение у нас небольшое, включает всего две школы и три дошкольных здания. Основная направленность - математика, физика, информатика. По этим естественно-научным предметам ребята показывают высокие результаты. В этом году к ним добавилась химия. Получается, что, несмотря на удаленку, преподаватели научились учить, а ученики учиться в любом формате. Медали, а точнее хорошие результаты на олимпиадах и высокие баллы ЕГЭ, влияют на высокий рейтинг школы".

Как рассказал "РГ" медалист школы N 1329 Андрей Тырин, помимо московской и федеральной медалей у него за хорошую учебу еще есть золотая медаль 53-й Международной химической олимпиады. "Медали за хорошую учебу и красный диплом сейчас получить может почти каждый, - рассказывает "РГ" Тырин. - Ведь процедура сильно упростилась: не нужно все 10 лет учиться на "отлично". Достаточно выполнять домашние задания и готовиться к урокам, получая пятерки только в 10-м и 11-м классах. Я пришел в эту школу ради физики, а химию совсем не понимал. Но чтобы перейти из седьмого в восьмой класс, нужно было предмет знать. Дополнительные занятия помогли не только сдать зачеты, но и превратить химию в любимый предмет. Я, конечно, участвовал в олимпиадах и по физике, и по математике, но победил в 11-м классе во Всероссийской олимпиаде по химии.

Медалистами в этом году стали девять тысяч выпускников московских школ. Или каждый восьмой

Попал в сборную России и выиграл "золото" на "международке", которую проводила Япония. Хорошо, что заранее заметил, как из-за дистанционного формата немного просела практика, ведь для химии это важная часть учебного процесса. В итоге с заданием справился. Международная медаль никак не сказалась на поступлении в вуз, а вот московская добавила 10 баллов к результату. В итоге поступил на бюджетное отделение химического факультета МГУ им. Ломоносова, буду заниматься наукой". По словам еще одной выпускницы-медалистки школы N 1329 Анны Петровой, дистант, напротив, помог ей получить 100 балов по литературе и иностранному языку. "Удаленка позволила больше времени заниматься подготовкой, дополнительными заданиями, - говорит Петрова. - Такого же мнения придерживаются и мои одноклассники. У нас в классе было 28 человек, из них половина получила медали с красными аттестатами. Мне эти награды помогли поступить в Высшую школу экономики на бюджетное отделение "Медиакоммуникации". Думаю, что если и в вузе будет дистанционный формат, я справлюсь, опыт уже есть".

Кстати

Алиса Теплякова - самая юная в России выпускница школы. Она сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике. Фото: Из личного архива

Приемная кампания в российские вузы завершилась. В списке поступивших на бюджетное отделение психологического факультета МГУ не оказалось девятилетней Алисы Тепляковой, самой юной в стране выпускницы школы и абитуриентки в вузе, куда она сдавала экзамены.

Как рассказали "Российской газете" в пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета имени Ломоносова, нет Алисы Тепляковой и в списках на платное отделение, как сообщали некоторые СМИ. "По набранным результатам она может поступить на договорной основе, - пояснили в пресс-службе. - Прием документов на платную форму обучения продолжается. Договоры сначала предлагают заключить абитуриентам, набравшим наибольшее число баллов. А дальше зависит от количества мест. Если Тепляковы будут готовы оплачивать обучение и по баллам пройдут, мы их ждем". При этом, если Алиса поступит, как ранее рекомендовал ректор МГУ Виктор Садовничий, студентке выделят психолога, который поможет девочке адаптироваться к учебе рядом с более взрослыми студентами в университете. К слову, стоимость обучения на платной основе на психфаке - 391 тысяча рублей в год. Как рассказала "РГ" Наталья Миневич, мама Алисы Тепляковой, расходы их не пугают:

- Мы пока не уточняли детали поступления на договорной основе, - рассказала она "РГ". - Время еще есть. Думаю, что на платное отделение дочь пройдет: на вступительных испытаниях она набрала 48 баллов из 100. Мы еще подавали документы в Московский педагогический университет, но с этим вузом повременим.

Ранее отец Алисы, Евгений Тепляков, рассказал "РГ", что Алиса продолжит обучение в любом случае, поскольку знания - это свобода, и ограничивать в ней детей они не хотят. А если дочь не пройдет и на платное отделение, то они сами продолжат обучение или найдут помощников - преподавателей вузов.

Напомню, в 7 лет Алиса Теплякова сдала госэкзамены за 9-й класс по физике, информатике, русскому языку, математике, биологии, химии. А через год выдержала ЕГЭ по русскому, математике, биологии и информатике. Она старшая из семи детей в семье Тепляковых.