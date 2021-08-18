В Подмосковье начнут строить еще 30 школ

Еще 30 школ начнут строить в Московской области буквально на следующей неделе, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" губернатор Андрей Воробьев.

Он уточнил, что строительство школы в среднем занимает от полутора до двух лет. Так что заложенные в августе 2021 года учебные заведения смогут принять детей уже 1 сентября 2023 года. Такое масштабное школьное строительство оправдано - ежегодно в области прибавляется примерно на 40 тысяч учеников, а в этом году Подмосковье впервые обогнало Москву по числу первоклассников. В области в первый раз сядут за парты более 115 тысяч детей, в Москве - более 109 тысяч.