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18.08.2021 17:24

Владимирский губернатор наградил гимнастов-олимпийцев

Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

Встреча с чемпионами Игр в Токио Ангелиной Мельниковой и Александром Карцевым состоялась во владимирской спортивной школе олимпийского резерва имени Николая Толкачева. Глава региона Владимир Сипягин поздравил гимнастов и их наставников, вручив премии и подарки за выступление на соревнованиях.

Владимирская СШОР по спортивной гимнастике - настоящая кузница чемпионов. В ней выросли спортсмены мирового уровня: Николай Андрианов, Владимир Артемов, Юрий Королев. В 2021 году девять воспитанников школы вошли в сборную команду России по спортивной гимнастике. На Олимпийских играх в Токио область представляли гимнасты Ангелина Мельникова, Артур Далалоян и Александр Карцев.

Самую крупную премию по итогам Игр - 2,5 миллиона рублей - назначили тройной медалистке Ангелине Мельниковой. Артуру Далалояну регион выплатит полтора миллиона - за золото в командном зачете. Серебряный призер Олимпиады Ангелина Шкатова накануне получила от губернатора сертификат на один миллион, а ее тренер Светлана Кагарлицкая - более 500 тысяч рублей. Александр Карцев в качестве поощрения за красивый дебют получил 100 тысяч, а его наставник Игорь Калабушкин и все тренеры олимпийцев - памятные подарки.

- Для каждого из вас достигнутые результаты - это в первую очередь тяжелая, упорная работа в течение многих лет. Недаром даже у самых молодых послужной список такой, каким может похвастать не каждый зрелый профессионал, - обратился к спортсменам Владимир Сипягин.

Администрация Владимирской области системно финансирует развитие материальной базы спортшкол, чтобы талантливые дети тренировались в конкурентных условиях. Ежегодно регион направляет муниципальным учреждениям субсидии на реализацию программ спортивной подготовки в размере 65 миллионов рублей. Отдельно финансируется закупка оборудования. Общий объем субсидии на эти цели в 2020-2021 годах составил 149 миллионов рублей. К примеру, СШОР по спортивной гимнастике на областные средства (почти 3,8 миллиона) приобрела новое оборудование и инвентарь, который поможет готовиться к Олимпиаде в Париже.

В 2021 году все муниципалитеты региона впервые получили более 200 миллионов рублей на содержание объектов спортивной инфраструктуры. Такую поддержку будут оказывать и в дальнейшем.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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