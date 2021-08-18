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18.08.2021 04:40
Рубрика: Происшествия

Гребень паводка приближается к Хабаровску

Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 186(8537)
Гребень амурского паводка стремительно приближается к территории Хабаровского края. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Какой точно будет волна, пока не знает никто, но ее ждут во всеоружии.
В Амурской области подтопило 200 домов, а теперь гребень паводка - в Еврейской автономной области. Фото: МЧС РФ / ТАСС В Амурской области подтопило 200 домов, а теперь гребень паводка - в Еврейской автономной области. Фото: МЧС РФ / ТАСС
В Амурской области подтопило 200 домов, а теперь гребень паводка - в Еврейской автономной области. Фото: МЧС РФ / ТАСС

"В Хабаровске продолжают укреплять и наращивать временные насыпные гидротехнические сооружения. Высота созданной насыпи расcчитана на сдерживание уровня воды в Амуре порядка 750 сантиметров. Сформированы насосные группы, которые откачивают воду с целью защиты жилых домов и объектов инфраструктуры", - сообщили вчера в пресс-службе МЧС России.

Самого плохого сценария, может, и удастся избежать, но подтопления уже отмечаются не только в краевом центре, но и в нескольких районах края, таких, как Хабаровский, Нанайский, Комсомольский и Амурский.

Специалисты Дальневосточного УГМС отмечают замедление темпов роста, однако в ближайшее время тенденция подъемов уровня воды сохранится.

Наиболее сложная ситуация, по данным МЧС, вчера была в населенном пункте Корсаково-2. Здесь вода уже дошла до жилых домов. Спасатели там согласовали с местными жителями график переправ через подтопленные участки внутрипоселковых дорог. Также спасатели помогают доставлять продукты, питьевую воду.

Какой точно будет волна, никто не знает. Высота созданной насыпи в Хабаровске рассчитана на уровень воды в Амуре до 750 сантиметров

А в соседней Амурской области вода подтопила почти 200 домов. "В Приамурье на территории 31 населенного пункта подтоплены 194 жилых дома и 1580 приусадебных участков. Частично подтоплено 27 участков автомобильных дорог, без автомобильного сообщения остается 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

И это все из-за второй волны паводка, вызванной обильными осадками. Сейчас в регионе продолжает действовать режим ЧС федерального характера. Первая волна, к слову, оказалась более разрушительной.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Повреждено порядка 1,2 тысячи жилых домов, более 400 участков автомобильных дорог, 39 мостов, 88 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 миллиарда рублей", - такие цифры привели вчера в МЧС.

Подсчитывают ущерб и в Еврейской автономной области. Сейчас там более 600 спасателей проводят аварийно-восстановительные работы.

На всех гидропостах области уровень воды выше критерия опасного гидрологического явления. В настоящее время гребень амурского паводка проходит как раз по территории области и смещается на участке от села Нагибово к селу Ленинское.

"В результате подъема уровня воды в 5 муниципальных образованиях области в 19 населенных пунктах подтоплено 8 жилых домов, в которых проживают 23 человека, 358 приусадебных участков, более 1 тыс. дачных участков, 27 участков автомобильных дорог и 2 автомобильных моста. В районах области приведены в готовность 9 пунктов временного размещения общей вместимостью более 400 человек", - сообщили в пресс-службе МЧС.

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