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18.08.2021 10:30
Рубрика: Экономика

Кабмин одобрил расширение границ трех ТОР на Дальнем Востоке

Текст: Василий Кошкин

Границы трех территорий опережающего развития (ТОР), расположенных в Дальневосточном федеральном округе, будут расширены за счет включения новых земельных участков. Постановления утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Решение коснется ТОР "Курилы", "Бурятия", "Приамурская" и поможет запустить на этих территориях новые инвестиционные проекты.

Так, на Северо-Курильских островах к 2026 году планируют создать туристический кластер с гостиницами, базами отдыха, фермами, пешеходными маршрутами и необходимой транспортной инфраструктурой. Все объекты разместятся на девяти островах - Парамушир, Онекотан, Шумшу, Атласова, Шиашкотан, Расшуа, Харимкотан, Рыпонкича и Янкича. Также планируется строительство к 2023 году нового трехзвездочного отеля в Северо-Курильске. Кроме того, к 2023 году на Курильских островах появится новый рыбоперерабатывающий завод и строительная база, которая будет специализироваться на выполнении сложных строительно-монтажных работ.

За счет расширения ТОР "Бурятия" в Улан-Удэ будет построен многопрофильный клинический госпиталь. Больница расположится в Октябрьском районе города. Завершить строительство предполагается до конца 2022 года.

В ТОР "Приамурская" будет реализовано два новых проекта - строительство современного комплекса глубокой переработки древесины и железобетонного завода. Это позволит создать более 680 новых рабочих мест и привлечет в регион не менее 400 млн рублей инвестиций.

Территории опережающего развития - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам, процедура свободной таможенной зоны, упрощенный порядок трудоустройства иностранных граждан.

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