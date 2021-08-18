Космонавт за один день встретил двадцать восемь медведей

"Российская газета" выяснила, какой отдых предпочитают космонавты. Главное правило: он должен быть активным. Не бесконечное лежание на пляже, а дайвинг, долгие прогулки, прыжки с парашютом, полеты на планере, походы, рафтинг. Космонавты считают: в нашей стране бесконечное число невероятной красоты мест. А из космоса, как говорится, видно все.

28 медведей за один день

Сергей Рязанский, дважды побывавший в космосе, только что вернулся с Камчатки. Здесь он отдыхал с тремя детьми: двумя четырнадцатилетними дочерями-близняшками и шестилетним сыном. Супруга на этот раз осталась с младшей дочуркой, которой всего месяц.

Сергей Рязанский с дочками: Вот такая у нас добыча! Фото: Из личного архива Сергея Рязанского.

"Я уже третий раз там был, дети - первый, - рассказывает космонавт. - Камчатка - удивительный регион, который развивается космическими скоростями. Там строят много хороших отелей, с бассейнами и прочей инфраструктурой. Природа красивейшая. Но да, это место отдыха не всем подходит: перелет достаточно дорог. И нужно понимать: там плохо с дорогами, а значит, придется долго трястись либо на вахтовке, либо вертолетом. Мы, кстати, той же авиакомпанией летали, что и потерпевший недавно крушение вертолет. Только нам с погодой повезло".

Забирались на вулканы, видели множество медведей. 28 медведей за один день! Мишки рыбку ловили в Курильском заповеднике. Нет, лично с мишками не знакомились. Но рядом видели. Есть специальная смотровая площадка, огороженная проволочным заборчиком под током.

Медведь может пройти буквально в трех метрах от тебя. Главное правило: не шуметь, хозяина леса не пугать.

Один из 28 медведей, которых встретили на Камчатке космонавт Рязанский и его дети. Фото: Из личного архива Сергея Рязанского.

Космонавт признался, что любит отдых с элементами экстрима. Даже если это "пляжный вариант", все равно выбирается отель, в котором есть много возможностей для спорта. А под Новый год в приоритете горные лыжи.

Космонавт Рязанский с сыном: А мы ловили камбалу! Фото: Из личного архива Сергея Рязанского.

Места для отдыха выбирают по-разному. Например, во время первого полета в космос фотографировал разные места, показал фотографии супруге, и ей больше всего понравилась Куба из космоса. Туда и отправились, проехав там полстраны на машине.

Сергею хотелось бы поехать еще раз на Алтай, Байкал, в Карелию.

Люблю север. Тянет

Космонавты очень любят рыбалку: от ловли окуня на тихой речке в средней полосе России до огромной трески на Баренцевом море.

Юрий Усачёв с треской из Баренцева моря. Фото: Из личного архива Юрия Усачёва

Юрий Усачёв, совершивший четыре полета в космос, в этом году ездил под Мурманск. Ловил на глубоководный спиннинг треску в Баренцевом море. Треска та бывала на 3-5 и более килограммов. Дело, конечно, не только в рыбе и ее весе, а в удовольствии общения с природой.

А эту рыбину космонавт Усачёв выловил на Камчатке в 2019 году. Фото: Из личного архива Юрия Усачёва

"Люблю север. Тянет. Суровая природа, люди интересные живут. Были и на Оби, и на Камчатке. Хотелось бы на Охотское море, в Приполярный Урал. Если все сложится - съездим", - уверен Усачёв.

Лежание на пляже не для нас

Андрей Борисенко с супругой Натальей выбирает необычный отдых. Фото: Из личного архива Андрея Борисенко

Андрей Борисенко (два космических полета) пока в этом году на отдых не уезжал. Вместе с супругой Натальей выбирает исключительно активный отдых. И необычный.

В горах - если не альпинизм, то все равно хорошие нагрузки. Например, года два назад облазали горы в Карловых Варах. Нравятся космонавту морские прогулки, остался в памяти полет на параплане.

Андрей Борисенко - уроженец Санкт-Петербурга. И поэтому очень любит приезжать в Северную столицу.

"В Санкт-Петербурге можно сесть на машину и поехать загород. Например, на берег Финского залива, - рассказывает о своем любимом маршруте Андрей. - Едем в сторону Соснового Бора. По дороге есть несколько прибрежных участков, которые особенно нравятся - с замечательными пейзажами, пляжами, сосняками, доходящими почти до воды. Это до деревни Шепелево и за ней".

Одно из новых красивых мест в Петербурге, как считает Андрей Борисенко, это Северо-Западный скоростной диаметр. Когда по нему едешь в сторону Васильевского острова, открываются фантастические виды на Финский залив и на Лахта-центр. Космонавт еще на этапе строительства побывал в нем и полюбовался панорамой, которая открывается с 76-го этажа, там, где будет ресторан.

"Фантастический вид!", - говорит Борисенко. И его восторгам нельзя не доверять. У космонавтов сотни прыжков с парашютом и полеты на орбиту дают возможность увидеть Землю в ракурсах, которые недоступны большинству из нас. Есть с чем сравнивать.

Как и другие покорители космических далей, Борисенко нравится рыбалка. Самая яркая была в Норвегии, на фьорде. "Вообще отдых для меня - это смена деятельности. И к ней не относится лежание на пляже", - говорит Борисенко.

Такой настрой на отдых сохраняется и после того, как покорители космоса уходят из отряда космонавтов.

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