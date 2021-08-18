На Камчатке задержали автомобиль с икрой на 4 млн рублей

На Камчатке оперативная группа Росрыболовства, ГИБДД и ассоциации "Река Большая" задержала машину, в которой перевозили 150 килограммов красной икры без документов.

Микроавтобус Toyota Town Ace, направлявшийся в краевой центр, остановили для проверки на 87-м километре дороги Петропавловск-Камчатский - Мильково. В салоне нашли рюкзак и мешки, плотно набитые красной икрой. Документы на деликатес шофер не предоставил.

Как рассказали в пресс-службе ассоциации "Река Большая", водителя доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Икру передали на ответственное хранение. Ущерб от незаконного промысла превысил четыре миллиона рублей.

Специалисты установили, что для заготовки полутора центнеров деликатесной продукции браконьеры пустили под нож 2,5 тонны лосося.