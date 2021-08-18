На острове в Охотском море освободили от пластика 64 морских котика

На острове Тюлений неподалеку от Сахалина завершилась двухмесячная экспедиция по освобождению морских млекопитающих от пластикового мусора. Активистам-экологам удалось спасти 64 тюленя. Многие из них были серьезно травмированы.

Провели экспедицию сахалинские некоммерческие общественные организации "Бумеранг" и "Друзья океана". Финансовую поддержку оказали правительство области, благотворительный фонд, рыболовная компания "Посейдон", а экспертными партнерами выступили камчатские, петербургские, вятские ученые и представители ветеринарных центров. Руководил работами ведущий научный сотрудник Камчатского филиала Тихоокеанского института Географии ДВО РАН Владимир Бурканов.

Это уже второй подобный выезд общественников-экологов: в 2020 году спасатели освободили здесь же 28 северных морских котиков.

Тюлений - маленький островок (его длина чуть больше 600 метров), расположенный в юго-западной части Охотского моря. Свое название он оправдывает на все сто процентов: на песчаных пляжах устроили лежбище многочисленные морские котики и сивучи. Но с некоторых пор остров стал попросту опасен для животных: море приносит сюда груды пластикового мусора: остатки рыбацких сетей, пакеты, шнуры, резинки, петли, упаковочные ленты, кольца и даже крышки от унитазов. Все это способно серьезно травмировать тюленей и нередко приводит к их смерти.

Как рассказали в клубе "Бумеранг", некоторых котиков удалось поймать с помощью сачка и телескопического шеста, чтобы затем выпутать их из пластиковых удавок. Но во многих случаях животных требовалось обездвижить. Для этого экологи и ветеринары вводили им анестетик и следили, чтобы они не уходили в воду, где под воздействием препарата могли бы утонуть.

"По халатности или умышленной преступности людей от запутывания в мусоре ежегодно погибают около ста тысяч морских млекопитающих (по данным международной китобойной комиссии). И только мы сами можем остановить загрязнение океана и прекратить страдание и смерть морских животных", - убеждены в клубе "Бумеранг".