Пассажиров задержанных авиарейсов вывезут из Певека и Якутска

Отложенные на прошлой неделе два авиарейса из Якутска в Певек и обратно будут выполнены сегодня, 18 августа, сообщила пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Полеты не состоялись из-за густого дыма от лесных пожаров в Якутии и непогоды в самом северном городе России.

- Завтра авиакомпания "Якутия" по такому же маршруту Якутск-Певек-Якутск вывезет пассажиров задержанных рейсов от 17 и 18 августа, - уточнили в чукотском департаменте промышленной политики.

Власти ЧАО попросили перевозчика в кратчайшие сроки отправить задержанные рейсы, в том числе рассмотреть варианты полетов альтернативными маршрутами, а кроме того разместить пассажиров в гостиницах и обеспечить питанием.

По данным авиакомпании "Якутия", в ближайшие дни полеты снова пойдут по расписанию.