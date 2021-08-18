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18.08.2021 04:36
Рубрика: Происшествия

Возможный виновник смертельного ДТП под Хабаровском пойдет под суд

Текст: Александр Филимоненко

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП с тремя погибшими и 27 пострадавшими в отношении водителя пассажирского автобуса, сообщило управление Генпрокуратуры РФ по ДФО.

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Следствие установило, что водитель пассажирского автобуса, принадлежавшего ООО "Васильев", в ночь на 1 мая 2021 года выполнял рейс из Хабаровска в Советскую Гавань. Из-за усталости, вызванной систематическим нарушением работодателем трудового графика, шофер уснул за рулем. Автобус выехал за пределы проезжей части и опрокинулся. Трое пассажиров погибли, 27 получили травмы.

"Действия обвиняемого квалифицированы по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, гибель двух и более лиц), предусматривающей назначение максимально строгого наказания в виде семи лет лишения свободы", - уточнили в управлении Генпрокуратуры РФ по ДФО.

Уголовное дело рассмотрит Нанайский районный суд Хабаровского края.

Между тем продолжается расследование в отношении руководителя организации-перевозчика, оказывавшего услуги, не отвечавшие требованиям безопасности, а также сотрудника Дальневосточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора, проверявшего автопредприятие.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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