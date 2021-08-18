С Мутновского вулкана на Камчатке сошел сель

Сель сошел сегодня ночью с Мутновского вулкана на Камчатке. Поток растянулся от трещины до начала подъема через реку Вулканную.

"На месте образовалась запруда, которая быстро наполняется водой и может прорваться", - сообщает пресс-служба правительства края.

Как отметил глава регионального минтуризма Владимир Русанов, спускаться сейчас в ущелье и проходить по тропе крайне опасно. Туркомпаниям и индивидуальным туристам рекомендовано отменить поездки в район вулкана, так как поток грязи может унести людей с собой.

К исполину выдвинулись сотрудники парка "Вулканы Камчатки". Они выяснят обстоятельства происшествия и оценят состояние туристического маршрута.

Информации о пострадавших или пропавших без вести на вулкане не поступало.