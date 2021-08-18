Они влюбились в Итуруп с первого взгляда. Сейчас строят на острове собственный дом. В один голос говорят, что в этом уголке живут лучшие люди на свете. И именно здесь бывают самые красивые закаты, которые только могла придумать природа.

Из одного окна дома Лучниковых будет виден вулкан Богдан Хмельницкий, а из другого - вулкан Баранского. Ну кто еще может таким похвастаться? Фото: Александр Ярошенко

Ты будешь моей!

Юля и Сергей Лучниковы, кажется, сотворены из единого целого. Он начинает фразу, а она ее продолжает. Сергей начнет рассказывать о насущной стройке собственного дома, а Юля нетерпеливо подхватывает слова мужа, поймав в секунду его теплый, полный любви взгляд.

Не выдерживаю, задаю риторический вопрос.

- Ребята, а любовь на свете есть?

- У нас еще какая! Больше двадцати лет вместе, но еще даже половины всех слов любви друг другу не сказали, - улыбается Юля.

…Они оба родом из села Леонидово в отдаленном Поронайском районе Сахалинской области. Сергей старше Юли на несколько лет, поэтому он ее в школе и не замечал.

А когда после службы в армии первый раз пришел на сельскую дискотеку, то просто обомлел, увидев симпатичную девушку.

"Иди сюда. Ты будешь моей?" - спросил рослый парень растерянную Юлю. Она улыбалась и не возражала. Вот так и началась их любовь.

Детство и взросление пришлось на крах большой советской страны и тяжелое рождение России молодой.

- Совхоз разваливался. Основной едой дома была отварная картошка, соленая рыба и свои соленья-варенья, - вспоминает Сергей.

Они начинали трудно: он рабочим, Юля поваром в детском саду. Потом Сергей устроился во вневедомственную охрану, заочно пошел изучать юриспруденцию в островном университете. Следом за ним начала учиться и супруга. Пере­ехали жить в другой район, Сергей перешел в систему МВД. Но говорит, что перспективы жизни были весьма туманны. Начальство не обещало даже малейшего карьерного роста.

Курилы? Согласен!..

Неожиданно раздался звонок из регионального подразделения УФСИН.

- Требуется сотрудник для работы на курильском острове Итуруп. Согласен? - спросил знакомый в телефонную трубку.

Он в ту же секунду ответил "да". Хотя о жизни на этом острове Лучниковы знали не больше материковых обывателей.

- Мы в тот же вечер стали шерстить Интернет, читать, как и чем там живут люди, - смеясь, вспоминает Юля.

В декабре 2017 года они с сыном-подростком впервые переступили порог съемной квартиры в Курильске. Жилье выбирали дистанционно, хозяйка уверяла, что все прекрасно. На деле оказалось, что в квартире нет даже элементарного чайника.

- Все решили за пару дней! - машет рукой Сергей.

Лучниковы вспоминают, что первое время Юле было непросто найти работу на маленьком острове. Начинала ночным сторожем, конечно, все дежурства с ней был рядом Сергей.

- Но все равно мне было не по себе, - признается женщина.

Затем она устроилась поваром в кафе, в сезон путины работала в икорном цехе. Когда предложили работу в департаменте управления муниципальным имуществом островной администрации - согласилась!

- Мне всегда интересно новое. Интересно, даже когда боязно, - улыбается она.

Говорит, что первое время на новом месте часто плакала от объема свалившейся работы и накапливающейся растерянности.

С жильем на Итурупе проблема. Многие из приезжающих на остров на сезонные заработки остаются здесь навсегда

- Спасло то, что начальник департамента - золотой человек. Всячески помогал и поддерживал, - говорит Юлия Лучникова.

Сегодня у них небольшая, но уютная квартира в центре Курильска. Квартира служебная.

- С жильем здесь проблема. Много желающих, которые приезжают на остров на сезонные заработки, но остаются здесь навсегда, - говорит Сергей.

Поймав мой недоверчивый взгляд, начинает загибать пальцы, перечисляя плюсы итурупской жизни.

- Дороги прекрасные, бассейн шикарный, вообще здесь есть все для занятия спортом и культурного развития. Интернет великолепный, самолеты до Южно-Сахалинска летают регулярно. А когда приходит СМС-ка, оповещающая о зачислении зарплаты, настроение сразу повышается. Зарплаты на нашем острове достойные.

Вот такие сегодня контуры островной жизни!

Дом с видом на вулканы

В прошлом году решили Лучниковы строить собственный дом. Оформили земельный участок в черте Курильска, подвели воду, обнесли будущее счастье забором. Сергей собственноручно залил фундамент и соорудил роскошную баню.

- Все сам делаю, есть грамотно составленный архитектурный план дома. Вот строго ему и следую, - поясняет глава семейства.

Стройка идет полным ходом, уже возводят стены. Сергей говорит, что до конца этого года справят новоселье.

- Вы не представляете, какая получается красота! Из одного окна нашего дома будет виден вулкан Богдан Хмельницкий, а из другого - вулкан Баранского. Ну кто еще может таким похвастаться? - восклицают Лучниковы.

Сергей вообще мастер на все руки. Печку сложить - запросто! Сварить гараж из старых бочек - дело на два дня.

- Мы, деревенские, такие, - заговорщицки подмигнул он мне.

Они живут не понятной для большинства обитателей неохватного материка жизнью. Крайне редко запирают двери на замок. Чтобы на ночь закрыться - такого себе и представить не могут. На мои бесконечные "почему" пожимают плечами.

- У нас на острове так принято. Люди здесь замечательные. Можно сказать, нет никакой преступности. Это же маленький остров, все друг друга знают, - поясняет Сергей Лучников.

Их единственный сын учится на юриста в одном из колледжей Владивостока. Говорят, что в планах у парня получить высшее образование.

- Мы его никогда не баловали и в то же время мы всегда рядом. Но у него должна быть своя, самостоятельная жизнь, - мудро замечают родители.

Курильчанам один раз в два года государство компенсирует затраты на поездки на материк. Лучниковы большую часть своих длительных отпусков проводят в путешествиях. Признаются, что теплые моря - не их маршруты. А вот провести время в российских городах с интересной историей им по душе. Островитяне влюблены в Санкт-Петербург. Однажды даже без всяких планов романтически сорвались и прекрасно встретили там Новый год. Домой вернулись абсолютно счастливыми.

В свою такую неповторимую жизнь на острове дальнем.

Прямая речь

Вадим Рокотов, глава администрации Курильского городского округа:

- Не всем удается привыкнуть к новому месту и сделать его родовым гнездом для себя и близких. Но у Лучниковых это получилось. Это огромный пример для молодых людей, строящих свое будущее. Остров будет процветать, пока на нем живут и строят дома такие люди, как эта семья.