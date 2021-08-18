Ситуацию с лесными пожарами в Якутии удалось кардинально переломить

Пожарным МЧС и федеральной "Авиалесоохраны" удалось кардинально переломить ситуацию с лесными пожарами на территории Якутии. Об этом сообщили 18 августа на заседании оперативного штаба в Якутске.

Напомню, что днем ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян, который сейчас координирует в Якутии действия спасательной группировки, был более осторожен в оценках. "Ситуация с пожарами в наслегах Намского и Усть-Алданского районов Якутии постепенно стабилизируется", - цитировала Чуприяна пресс-служба ведомства.

Высказать более обнадеживающее мнение позволила очередная авиаразведка на территории Намского и Усть-Алданского районов. На прошлой неделе огонь в этих двух районах угрожал населенным пунктам, но сейчас пожары отодвинуты более чем на десять километров от сел. По данным МЧС, у поселка Фрунзе вертолет Ми-26 сбросил в общей сложности 150 тонн воды на кромку огня.

"Площадь активного горения в Якутии сократилась на треть и составляет 1,9 тысячи гектаров. По оперативным данным "Авиалесоохраны", действует 139 природных пожаров, за сутки ликвидировано 22 на общей площади свыше 105 тысяч гектаров. На тушение задействовано 3,6 тысячи человек и 677 единиц техники" - сообщили в пресс-службе МЧС.