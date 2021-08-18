Трутнев анонсировал запуск проекта "Дальневосточный квартал" в этом году

Проект "Дальневосточный квартал" будет запущен в этом году после доработки. Об этом рассказал вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

По его словам, основной целью механизма является снижение цен на жилье для жителей региона.

"Это возможно. За счет чего? Прежде всего, это предоставление земельных участков, предоставление преференций, которые предусмотрены законом о территориях опережающего развития, в том числе строительство инфраструктуры", - пояснил вице-премьер.

Трутнев отметил, что желание участвовать в проекте выразили практически все субъекты.

Программа "Дальневосточный квартал" предусматривает разработку проектов комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч "квадратов" каждый.