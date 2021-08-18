Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Матвей Линник 
11:17 18.08.2021

Трутнев анонсировал запуск проекта "Дальневосточный квартал" в этом году

Проект "Дальневосточный квартал" будет запущен в этом году после доработки. Об этом рассказал вице-премьер - полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев.

Трутнев назвал сроки освоения Курильских островов

По его словам, основной целью механизма является снижение цен на жилье для жителей региона.

"Это возможно. За счет чего? Прежде всего, это предоставление земельных участков, предоставление преференций, которые предусмотрены законом о территориях опережающего развития, в том числе строительство инфраструктуры", - пояснил вице-премьер.

Трутнев отметил, что желание участвовать в проекте выразили практически все субъекты.

Программа "Дальневосточный квартал" предусматривает разработку проектов комплексной застройки городов микрорайонами от 50 тысяч "квадратов" каждый.

Сейчас читают

12.08.2021

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Чем опасна незаконная перепланировка жилья

Более половины квартир в стране подверглось самовольной перепланировке. сообщили в Росреестре. Сегодня закон требует от владельцев такого жилья привести его в соответствие с нормами. Тем временем омичи продолжают массово нарушать нормы. Чем это грозит и как с этим бороться - в материале "РГ"

Жилая недвижимость
11.08.2021

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Какое жилье запретили покупать молодым семьям в рамках господдержки

Молодые семьи могут получить социальные выплаты для решения жилищной проблемы, например, купить квартиру или построить дом. Ограничены они лишь несколькими условиями, рассказала "РГ" адвокат Наталья Костюченко

Земля
09.08.2021

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Коммуникации можно будет подключить без оформления прав на землю

Минстрой подготовил проект постановления, которым устанавливается возможность подключения коммуникаций без оформленных на земельный участок прав. В документе отмечается, в каких случаях бумаги на участок не потребуются