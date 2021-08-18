Трутнев рассказал о борьбе с последствиями пожаров и паводков

Площадь горения лесов в Якутии сократилась до 2,7 га. Об этом рассказал вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

"Могу сказать о пожарах, что если цифра площади горения на момент, когда мы находились в Якутии, составляла более 6 тыс. га, потом 4,5 тыс. га, то сегодня мне доложили - 2,7 тыс. га", - сказал он.

По его словам, населенным пунктов в зоне огня больше нет.

Трутнев отметил, что на некоторых территориях в Хабаровском крае и ЕАО продолжается последняя волна паводков, поэтому провести учет и обследовать дома пока невозможно.

"Довольно важное решение мы приняли с министерством финансов. Мы договорились, что максимальный срок рассмотрения списков пострадавших, а также сумм, предъявленных для компенсации ущерба социальным учреждениям, инфраструктуры - трое суток. То есть в течение трёх суток документы будут выходить из министерства финансов уже на осуществление выплат", - подчеркнул вице-премьер.