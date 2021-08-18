В эти дни в Якутии наступает перелом в борьбе с лесными пожарами, заявил глава республики Айсен Николаев. Этому способствовало то, что в ряде районов Западной и Центральной Якутии прошли дожди, в том числе вызванные самолетом-зондировщиком.

По словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сергея Сивцева, по состоянию на утро 17 августа ликвидировано 14 лесных пожаров и локализовано 10, действуют 156. Задействовано более четырех тысяч человек и 759 единиц техники.

Почти три месяца в Якутии борются с лесными пожарами. Еще в первых числах августа казалось, что вот-вот, и все закончится, но в конце первой декады месяца у огня словно второе дыхание открылось: начало гореть повсюду. В селе Бясь-Кюель, например, вмиг сгорела треть домов и строений. Верховой пожар в результате порывистого ветра перекинулся на село и уничтожил 34 индивидуальных жилых дома и 6 многоквартирных домов, 15 гаражей, 24 бани и другие постройки.

Глава республики Айсен Николаев ввел режим ЧС регионального характера именно потому, что огонь дошел до населенных пунктов и стал опасен для объектов экономики. На следующий день по распоряжению президента два многоцелевых самолета-амфибии Бе-200ЧС и самолет Ил-76 МЧС России с двумя сотнями спасателей приземлились в Якутске. Чтобы представить масштаб происходящего в республике, только один факт: численность "Авиалесоохраны" составляет тысячу человек, что является самым крупным межрегиональным привлечением сил службы для тушения пожаров в истории постсоветской России.

Дым от пожаров в республике уже ощущается даже на Байкале. Что уж говорить о задымленном Якутске и республиканском аэропорте, в котором, как назло, ремонтируется взлетно-посадочная полоса. Да и с ней бы много не налетали - применение авиации ограничено из-за сильного задымления. После сертификации открылась взлетно-посадочная полоса, где отремонтировали участок длиной 625 метров. Теперь с нее смогут взлетать самолеты Бе-200 и Ил-76, которые будут задействованы в борьбе с лесными пожарами.

В минувшие выходные в республике работали полпред президента в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев и глава МЧС Евгений Зиничев. Они вместе с Айсеном Николаевым побывали в Намском районе республики, где ситуация с природными пожарами самая трудная. По словам первого вице-премьера республики Дмитрия Садовникова, специалисты МЧС расширяют минерализованные полосы и тушат очаги возгораний. Им помогает самолет-зондировщик Ан-26 с подвесным оборудованием для искусственного вызывания осадков.