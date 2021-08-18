В Якутии впервые выявили тяжелые случаи COVID-19 у детей

Впервые в Якутии зафиксировали тяжелые случаи заболевания COVID-19 среди детей. Об этом на брифинге опершатба сообщила заместитель председателя правительства региона Ольга Балабкина.

Заразились два ребенка - у них третья степень тяжести заболевания.

- В связи с этим обращаем ваше внимание, так как дети не относятся к тем категориям граждан, которым разрешена вакцинация, огромная просьба к родителям приходить в пункты вакцинации, - сказала Балабкина.

Она добавила, что за минувшие сутки в республике зарегистрировано 143 новых случая заболевания коронавирусом. При этом Якутия входит в пятерку лидеров-регионов России по темпам вакцинации. Туда поступило 329555 доз вакцины, использовано 89,9% общего объема. Прививку можно поставить в 45 медицинских организациях и 273 пунктах вакцинации.