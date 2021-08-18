На Камчатке ссора односельчан закончилась стрельбой

Житель камчатского поселка Завойко, устроивший стрельбу, помещен в изолятор временного содержания, сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД РФ по Камчатскому краю.

"По предварительной информации, 61-летний житель поселка Завойко в ходе возникшего конфликта выстрелил из карабина "Сайга", собственником которого он является, в 56-летнего мужчину. Пострадавший госпитализирован", - рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Против стрелка возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Проводится расследование.

Два года назад этот мужчина из окна своей квартиры застрелил соседскую собаку, которую выгуливали во дворе. После этого он напал на хозяина животного. Тогда против стрелка возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако в итоге он отделался штрафом.