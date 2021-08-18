Более 70% сотрудников нефтяной компании Оренбуржья прошли вакцинацию

Высокий уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достигнут на предприятии "Газпронефть-Оренбург". С начала прививочной кампании более 70 процентов сотрудников приняли решение о вакцинации и уже получили оба компонента вакцины "Спутник V". Всего же антитела к коронавирусу имеют более 95 процентов работников.

С учетом появления новых штаммов вируса, в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ, сейчас на предприятии активно стартовала кампания по ревакцинации. Как сообщила пресс-служба предприятия, сделать прививку сотрудники могут в ближайших к офисам и производственным площадкам поликлиниках по полису обязательного медицинского страхования.

- На сегодня вакцинация является одним из наиболее эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний, - отметил главный специалист по охране здоровья "Газпромнефть-Оренбурга" Сергей Чернышов. - Я ревакцинировался одним из первых на предприятии и считаю, что раздумывать тут нечего. Эпидемиологическая обстановка в мире все еще остается непростой, и только формирование коллективного иммунитета способно свести риск заражения COVID-19 к минимуму. Считаю, если есть такая возможность обезопасить себя и окружающих от опасного заболевания, то не стоит ей пренебрегать.

С самого начала пандемии безопасные условия работы для сотрудников предприятия и работников сервисных организаций были в главном фокусе внимания. В здании офиса компании и на промыслах продолжаются профилактические мероприятия: ежедневно проводится термометрический контроль сотрудников, обрабатываются поверхности и дверные ручки, соблюдается масочный режим и ограничения количества людей при проведении совещаний.

Справка "РГ"

Вакцинация сотрудников проводится в рамках корпоративной программы "Газпром нефти" "Антивирус".

Программа "Антивирус" основана на определении ключевых рисков и системе барьеров на пути распространения вируса. Комплекс мер направлен на сохранение здоровья сотрудников, обеспечение непрерывного производства и финансовой устойчивости компании. Кроме того, "Газпром нефть" оказывает помощь жителям регионов своей деятельности, а также медикам и волонтерам - в больницы доставлены партии аппаратов искусственной вентиляции легких и новые томографы, передано более 2,7 миллиона средств индивидуальной защиты, проводится безвозмездное техобслуживание машин скорой помощи, предоставляется бесплатное топливо для врачей и волонтерских движений.