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18.08.2021 09:56
Рубрика: Экономика

Названы высокооплачиваемые вакансии в российских регионах

Текст: Александр Проценко

Исследовательский центр SuperJob обнародовал топ самых привлекательных предложений работодателей в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 миллиона жителей. На первом месте оказалась вакансия руководителя филиала строительной компании в Пензе, на втором - разработчик мобильных приложений в Ульяновске, на третьем - инженер в Иркутске, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование.

Фото: iStock
Как добиться повышения зарплаты и у кого она сама будет расти

В информации кадрового сервиса отмечается, что зарплаты свыше 100 тыс. рублей готовы предложить в разных регионах России. В этом перечне фигурируют также Ульяновск, Иркутск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Рязань, Набережные Челны, Пенза, Киров и Липецк. Но Пенза предложила самую высокооплачиваемую вакансию августа кандидату на должность руководителя филиала строительной компании. Принятому на эту должность готовы платить до 250 тыс. рублей. В должностные обязанности входят организация работы филиала и обеспечение выполнения плана продаж.

В обнародованном топе есть и другие вакансии с высокими зарплатами. В Ульяновске разработчику мобильных приложений предлагают до 200 тыс. рублей в месяц, инженеру в Иркутске - до 300 тыс., программисту в Хабаровске - 150 тыс. В Ярославле специалист по проектированию и разработке печатных плат может получать до 110 тыс. рублей, во Владивостоке менеджер по развитию - до 119 тыс. рублей, а руководитель отдела экономики - свыше 100 тыс. рублей. Программисту в Рязани готовы платить 120 тыс. рублей, как и водителю категории Е в Набережных Челнах. В Кирове на зарплату до 140 тыс. рублей. может претендовать финансовый директор, а в Липецке программисту предлагают от 120 тыс. рублей.

Аналитики SuperJob отмечают, что в последние месяцы на рынке труда заметно выросло количество предложений для руководителей среднего звена, финансовых специалистов (главных бухгалтеров и бухгалтеров), инженеров, супервайзеров, менеджеров по продажам. Так, в Тюмени главный бухгалтер с опытом работы от шести лет может получать 80 тыс. рублей в месяц. Сотруднику предстоит вести учет двух организаций с численностью штата до 15 человек. Супервайзер отдела продаж в Астрахани может получать свыше 60 тыс. рублей, а в Томске - до 100 тыс. рублей.

Самая дорогая вакансия во всей подборке - DevOps инженер в Иркутске, которому готовы платить до 300 тысяч рублей в месяц. IT-сфера - лидер по доле вакансий удаленной занятости, и большая часть вакансий в августе не стала исключением - компании указывают, что готовы рассматривать кандидатов из других регионов. По данным SuperJob, количество резюме соискателей, претендующих на дистанционную занятость, за 2 года увеличилось в 2,8 раза (в июне 2019 года - 2,2%, сейчас - 6,3%).

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Юг России ПФО Пензенская область Пенза ПФО Ульяновская область Ульяновск СФО Иркутская область Иркутск ЦФО Ярославская область Ярославль ДФО Приморский край Владивосток Рынок труда

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