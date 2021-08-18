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18.08.2021 15:10

Подрядчикам по госконтрактам в Чувашии окажут поддержку

Текст: Сергей Кирсанов
Подрядным организациям, занятым на важных для республики объектах, будет оказана поддержка в связи с удорожанием строительных материалов. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил во время рабочей поездки в Аликовский район.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

При ознакомлении с ходом капитального ремонта Таутовской общеобразовательной школы имени Б.С.Маркова 1974 года постройки о повышении цен на материалы заявил исполнитель работ. По словам Николаева, правительство региона приняло решение поддержать всех подрядчиков по государственным контрактам в рамках федерального законодательства. В частности, существует возможность повысить на 10 процентов суммарную стоимость объекта, если он реализуется в течение одного года и оценивается менее 100 миллионов рублей. При более высокой стоимости и более продолжительном сроке реализации сумму контракта можно увеличить на 30 процентов. В отдельных случаях, отметил глава региона, вопрос компенсации может решаться индивидуально.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Олег Николаев: Стандарты обновления школ и детсадов выше федеральных

- Ввиду того, что многие объекты были построены во времена Советского Союза, зачастую хозспособом, вскрывается очень много недочетов при первичном строительстве, которые сейчас мы, конечно же, исправляем. В таких случаях мы индивидуально в каждый объект погружаемся и принимаем индивидуальное решение для того, чтобы, в первую очередь, не допустить срыва строительных сроков, и во вторую очередь, не допустить банкротства тех или иных подрядчиков, - заявил Николаев.

В Таутовской школе работы стартовали в апреле этого года по республиканской программе модернизации образовательных организаций. Уже заменена кровля, завершаются наружные фасадные работы, внутренняя отделка и монтаж новых инженерных коммуникаций. Объем выполненных работ оценивается в 85 процентов.

Кроме того, в ходе поездки глава республики поручил ускорить прохождение повторной государственной экспертизы по строительству в селе Аликово нового детского сада на 240 мест. Из-за корректировки проектно-сметной документации срок завершения работ передвинут на середину ноября. Техническая готовность учреждения составляет 60 процентов. Николаев подчеркнул, что садик крайне необходим детям, объект возводится в рамках исполнения поручения главы государства и срыв сроков из-за бюрократических проволочек недопустим.

В спортивной школе "Хелхем" глава Чувашии поручил как можно скорее запустить бассейн, который возвели здесь еще в прошлом году по федеральному проекту "Спорт - норма жизни". Разрешение на ввод в эксплуатацию получено в июне, но до сих пор не решен вопрос с медицинским обеспечением, в связи с чем объект недоступен для посещения.

- Глава дал поручение пойти по стандарту, который мы применяем в наших школах, то есть когда есть приходящий медицинский работник действующей больницы, а не по тому пути, по которому изначально здесь планировали пойти - создание медицинского кабинета и получение медицинской лицензии на ФОК. Это долгий путь. Мы получили сегодня задание, стандарт утвердим и в ближайшее время помещение будет передано в больницу и, соответственно, к учреждению будет прикреплен медработник, - прокомментировала вице-премьер Алла Салаева.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Еще одним проектом, который направлен на повторную экспертизу, является реконструкция канализационной системы села Аликово.

- В районе сложилась ситуация, аналогичная другим районам. Действующий объект - старый, изношенный и на сегодняшний день не отвечающий экологическим требованиям. Нами принято решение выработать единые стандарты и технологии для реализации таких подходов и в ближайшем году реализовать их во всех муниципальных образованиях, где имеются такие проблемы, - заключил Николаев.

По его словам, через строительство очистных сооружений будут решаться вопросы не только экологической безопасности, но создаваться условия для развития экономики и бизнеса.

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