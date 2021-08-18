Путин пообещал помочь Мордовии справиться с закредитованностью

Новости

В Общественной палате РФ чествовали лучших военных строителей 19:23
Станет ли студенткой МГУ девятилетняя Алиса Теплякова? 19:15
В Москве спустя 20 лет задержаны "кунцевские убийцы" 19:01
В Крым снова придут ливни и шквал 19:01
Умер актер Тьерри Лиагр 18:49
Кубанский дайвер установил мировой рекорд по высокогорному погружению 18:37
Президенты России и Ирана обсудили Афганистан, экономику и коронавирус 18:28
Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане и региональную стабильность 18:21
На Кубани снова спрогнозировали мощные ливни и смерчи 18:21
Посол РФ: Силовики, убегая из Кабула, брали с собой "самое дорогое" - пиво и деньги 18:16
Врачи сборной по футболу покинули команду из-за конфликта с тренером 18:13
Рейтинг одобрения президента Байдена впервые опустился ниже 50% 18:08
"Аэрофлот" отменяет рейсы в Бангкок до конца октября 18:06
Найдены черные ящики разбившегося под Кубинкой Ил-112В 17:47
Небензя: Россия будет судить о движении "Талибан" по его действиям 17:41
Главы МИД России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане 17:23
Экс-ректора Американского университета депортировали из Киргизии 17:07
Пашинян заявил о готовности Армении возобновить переговоры по Карабаху 16:54
Бежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ 16:48
Таиланд разрешил вакцинированным "Спутником V" россиянам въезжать в королевство 16:41
Суд в Москве продлил арест жене бизнесмена Шпигеля 16:18
В Крыму суд арестовал главаря ячейки запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 16:05
В Башкирии арестовали женщину, выбросившую младенца из окна роддома 16:04
Выдача ипотеки в России в июле сократилась на 30% 16:03
Срок ликвидации свалок в городах наступит на год раньше 16:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
Федор Лукьянов - об Афганистане: Америка не возвращается - бежит
18.08.2021 18:28
Рубрика: Власть

Путин пообещал помочь Мордовии справиться с закредитованностью

Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
Развитию Мордовии мешает запредельный долг. На встрече с врио главы республики Артемом Здуновым в формате видеоконференции президент Владимир Путин согласился помочь решить эту застарелую проблему, назвав такую закредитованность "ненормальной".
Владимир Путин пожелал Артему Акцент Здунову успехов в работе. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС Владимир Путин пожелал Артему Акцент Здунову успехов в работе. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС
Владимир Путин пожелал Артему Акцент Здунову успехов в работе. Фото: Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

На столе у Владимира Путина лежало сразу несколько обращений собеседника. "Мордовия - регион с ярко выраженной промышленностью, это 30 процентов, сельское хозяйство - 15 процентов", - сказал Артем Здунов. Но из-за низких зарплат - 31-32 тысячи рублей - люди уезжают. Сейчас реализуется 17 крупных инвестпроектов. "Это прежде всего производство медицинских препаратов, глубокая переработка мяса, светотехническая продукция. На рынке цветов сейчас Мордовия неплохо представлена: мы увеличим в два раза производство и 15 процентов рынка займем - это 100 тысяч роз", - сообщил докладчик.

Фото: РИА Новости
Путин обсудил с ивановским губернатором инвестиции, дороги и жилье

Врио главы региона попросил помочь принять на уровне правительства индивидуальную программу развития республики до 2026 года. "Нам сейчас очень важно поддержать наши инвестиции, нарастить собственные доходы", - пояснил он. "Конечно, нам очень сложно с ограничением на капитальные вложения, потому что мы даже проектно-сметную документацию сейчас сделать не можем", - заметил Здунов. "Мордовия - единственный регион, который имеет сейчас такое ограничение, потому что запредельный долг. Он составляет 200 процентов к собственным доходам. Но нам нужно расти. Помимо того что долги отдавать, нужно вкладываться и в будущее", - аргументировал он.

"Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную", - заявил Путин. "Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем, - заверил он. - Ограничения, которые с этим связаны, конечно, носят искусственный характер". "Административные, нормативные ограничения, конечно, нужно снимать, иначе невозможно будет двигаться, - согласился Путин. - Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано".

В Мордовии небольшой уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, безработица ниже средней по стране

"Благодаря вашему поручению мы сейчас существенно снизим объем коммерческого долга, на 17 млрд, но общий объем останется... У нас все равно пока он будет превышать собственные доходы, и это нас отрезает практически от всех программ и инициатив, предоставить какие-то налоговые льготы, проектно-сметную документацию сделать или что-то построить, капитальные вложения для инвесторов обеспечить", - продолжал Здунов. "Мы единственный регион в РФ, который оказался в такой ситуации. И при возможности предоставить дотацию мы бы долг в виде этой дотации отдали, довели его до 100 процентов и могли участвовать во всех инвестиционных программах", - пояснил он. А оставшийся долг можно было бы "сдвинуть несколько вправо", попросил врио главы республики. Еще Здунов пригласил президента в Мордовию: "Жители очень скучают и ждут".

Фото: Николай Гагарин
Замена коммерческих займов бюджетными сэкономит Мордовии 1,1 млрд рублей

"Анализ у вас правильный, и предложения в принципе абсолютно понятные, надо будет только определить размер этой поддержки", - решил Путин, пообещав дать поручения. Президент попросил не ослаблять внимание и к положительным моментам: это небольшой уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, безработица ниже средней по стране - и пожелал собеседнику успехов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

Главное сегодня

Бежавший из Афганистана президент Гани находится в ОАЭ
Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди вакцинированных
В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"
Евро впервые с конца июня подешевел до 86 рублей
За сутки в России подтверждено 20 914 случаев COVID-19 в 85 регионах
Мишустин: Каждый рубль бюджета должен идти в дело
Шойгу: Наша страна нуждается в защите