Путин пообещал помочь Мордовии справиться с закредитованностью

Развитию Мордовии мешает запредельный долг. На встрече с врио главы республики Артемом Здуновым в формате видеоконференции президент Владимир Путин согласился помочь решить эту застарелую проблему, назвав такую закредитованность "ненормальной".

На столе у Владимира Путина лежало сразу несколько обращений собеседника. "Мордовия - регион с ярко выраженной промышленностью, это 30 процентов, сельское хозяйство - 15 процентов", - сказал Артем Здунов. Но из-за низких зарплат - 31-32 тысячи рублей - люди уезжают. Сейчас реализуется 17 крупных инвестпроектов. "Это прежде всего производство медицинских препаратов, глубокая переработка мяса, светотехническая продукция. На рынке цветов сейчас Мордовия неплохо представлена: мы увеличим в два раза производство и 15 процентов рынка займем - это 100 тысяч роз", - сообщил докладчик.

Врио главы региона попросил помочь принять на уровне правительства индивидуальную программу развития республики до 2026 года. "Нам сейчас очень важно поддержать наши инвестиции, нарастить собственные доходы", - пояснил он. "Конечно, нам очень сложно с ограничением на капитальные вложения, потому что мы даже проектно-сметную документацию сейчас сделать не можем", - заметил Здунов. "Мордовия - единственный регион, который имеет сейчас такое ограничение, потому что запредельный долг. Он составляет 200 процентов к собственным доходам. Но нам нужно расти. Помимо того что долги отдавать, нужно вкладываться и в будущее", - аргументировал он.

"Проблема известна, досталась вам в наследство, я имею в виду закредитованность совершенно ненормальную", - заявил Путин. "Безусловно, помогать будем, правительство знает об этом, над этим работаем, - заверил он. - Ограничения, которые с этим связаны, конечно, носят искусственный характер". "Административные, нормативные ограничения, конечно, нужно снимать, иначе невозможно будет двигаться, - согласился Путин. - Я посмотрел по документам: у вас идет сокращение инвестиций в основной капитал. Думаю, что с этим как раз и связано".

В Мордовии небольшой уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, безработица ниже средней по стране

"Благодаря вашему поручению мы сейчас существенно снизим объем коммерческого долга, на 17 млрд, но общий объем останется... У нас все равно пока он будет превышать собственные доходы, и это нас отрезает практически от всех программ и инициатив, предоставить какие-то налоговые льготы, проектно-сметную документацию сделать или что-то построить, капитальные вложения для инвесторов обеспечить", - продолжал Здунов. "Мы единственный регион в РФ, который оказался в такой ситуации. И при возможности предоставить дотацию мы бы долг в виде этой дотации отдали, довели его до 100 процентов и могли участвовать во всех инвестиционных программах", - пояснил он. А оставшийся долг можно было бы "сдвинуть несколько вправо", попросил врио главы республики. Еще Здунов пригласил президента в Мордовию: "Жители очень скучают и ждут".

"Анализ у вас правильный, и предложения в принципе абсолютно понятные, надо будет только определить размер этой поддержки", - решил Путин, пообещав дать поручения. Президент попросил не ослаблять внимание и к положительным моментам: это небольшой уровень аварийного жилья, хорошая социальная инфраструктура, безработица ниже средней по стране - и пожелал собеседнику успехов.