Спектакли-лауреаты "Золотой маски" покажут в Нижнем Новгороде

Спектакли-лауреаты Национальной театральной премии "Золотая маска" вновь можно будет посмотреть в приволжской столице: московский "Театр Наций" покажет кукольный спектакль "Ходжа Насреддин" (21 и 22 августа) и пьесу Ивана Вырыпаева "Иранская конференция" (24 и 25 августа).

По мнению театральных критиков, главный герой в "Ходже Насреддине" не он, а Осел. Фото: Нижегородский театр юного зрителя

Напомним, фестиваль "Золотая маска" вспомнил о Нижнем Новгороде впервые за последние двадцать лет - в июне на сцене Театра юного зрителя (ТЮЗ) зрителям показали "Сон в летнюю ночь" Шекспира в постановке "Мастерской Фоменко" (лауреат 2016 года), "Старый дом" Алексея Казанцева от театра "Центр драматургии и режиссуры" (2019) и "Дети солнца" Максима Горького в сценической версии новосибирского театра "Красный факел" (2020). "РГ-Неделя" рассказала об этом в номере от 30 июня.

О чем спектакль "Ходжа Насреддин" (режиссер - Тимур Бекмамбетов)? Главный герой пьесы вовсе даже не сам Ходжа Насреддин (озвучивает Константин Хабенский), а... Осел (Евгений Миронов). Он же - боевой конь и верный друг. Ходжа в постановке - хозяин, один из двух. А Осел - народ. Первый хозяин его нагружает по самые уши. Второй - Насреддин - дает ему свободу, которая, как выясняется, тот еще груз.

Спектакль - режиссерский дебют в театре Тимура Бекмамбетова. Он еще и соавтор пьесы. Работа художника-постановщика и автора кукол Анны Викторовой пробуждает воспоминания о театре Резо Габриадзе. Да и весь философский спектакль "Ходжа Насреддин" - тоже. Перед нами - беседы мудрецов. Насреддин - обманщик, плут, философ, романтик, влюбленный в свою жену Махаббат (Чулпан Хаматова).

...Отчего ослы не летают? Хотя... Кто вам сказал? Бывает всякое. И кукольный спектакль, поставленный в жанре роуд-муви, когда Ходжа и Осел путешествуют по миру, вмещает в себя всякое. И восточные учения, и мудрость в нем накладываются на события наших дней.

"Иранская конференция" (режиссер постановки - Виктор Рыжаков) стала лучшим драматическим спектаклем 2020 года.

- С нашим спектаклем все просто: команда замечательных артистов в прекрасном театре в самом центре Москвы говорит о вещах, которые нас всех волнуют. Мы развеиваем миф о том, что большие артисты не могут вместе сосуществовать. Могут, и делают при этом фантастические вещи, - прокомментировал Виктор Рыжаков.

В Нижний Новгород, правда, приедет не первый состав актеров-исполнителей ролей в "Иранской конференции". Тем не менее имена артистов известны театралам и киноманам: на сцену ТЮЗа выйдут, в частности, Вениамин Смехов, Авангард Леонтьев, Нелли Уварова.

Справка "РГ"

"Золотая маска" - одна из старейших и наиболее авторитетных российских театральных премий. Она учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ по инициативе народного артиста Михаила Ульянова.