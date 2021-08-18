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18.08.2021 12:03
Рубрика: Общество

Уфимский путешественник пешком пересек весь Урал за 109 дней

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

3183 километра за 109 дней прошел пешком уфимский путешественник Олег Чегодаев по Уралу. Его одиночный непрерывный пеший поход начался 1 мая и завершился 17 августа. Он пересек весь Урал с юга на север, не обходя отдельные его части по равнинам - от начала Южного до конца Полярного Урала, от реки Урал до горы Константинов Камень.

Фото: Алексей Михайлов / РГ
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- Я не ставлю во главу угла спортивные цели, для меня это не гонка, главное для меня это показать вам Урал во всем его многообразии и изменчивости. Поэтому будет много фотографий, видео и текстов. Уверен будет интересно и полезно, - написал в социальных сетях Олег Чегодаев, отправляясь в путешествие.

Множество людей следили за его передвижениями в социальных сетях, где Олег каждый день размещал посты-отчеты и свои профессиональные фотографии. В последний день похода он написал только короткое слово "все".

Но чуть позже выставил еще один пост.

- Сегодня, взойдя на самую северную уральскую вершину "Константинов камень" я убедился, что движение к цели важнее самой цели. Я поднялся наверх, и ничего особого и не случилось: туман, курум, ветер. Все как сотни и сотни прошлых вершин. Тогда я сел за вершинный тур, спрятался от ветра, закрыл глаза, и начал вспоминать день за днем, этот долгий маршрут. Я вспомнил степные вершины крайнего юга, курумные реки, рассвет над Чусовой, брошенную в горах сеялку с видом но Косьвинский камень, готический замок вершины Мунин-тумп, изматывающую, но прекрасную тайгу между "пупами" и Щугором, стену Тельпосиз, и дальше на север... И почувствовал счастье. Я прошел Урал! Теперь, глядя на любую широту карты Урала, мне будет, что вспомнить, - написал Олег Чегадаев.

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