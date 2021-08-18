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18.08.2021 15:03

В Чувашии увеличили финансирование мер безопасности школ

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии в два раза увеличили финансирование мер безопасности в образовательных учреждениях.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Об этом на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба сообщил глава республики Олег Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- На цели антитеррористической защищенности объектов образования и обеспечения безопасности учащихся в новом учебном году в 2021 году выделены бюджетные средства на сумму 110 миллионов рублей, что в два раза больше, чем 2020 году, - заявил он.

Николаев отметил, что общая оснащенность учебных заведений техническими средствами охраны и системами освещения составляет более 87 процентов, физической охраной - около 80 процентов. Финансирование на дооснащение планируется предусмотреть и на следующий год.

В период подготовки и проведения Дня знаний будет усилен пропускной режим, проезд автомобилей на территорию запретят, а маршруты патрулирования нарядов полиции приблизят к образовательным учреждениям.

Кроме того, на совместном заседании рассмотрели мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов. Помещения 1108 постоянных участковых избирательных комиссий оснастят видеонаблюдением. Также места голосования и хранения избирательной документации будут обследоваться на предмет их защищенности, а в интернете и СМИ организуют мониторинг для контроля за экстремистскими призывами, распространением недостоверной информации, которая может причинить вред здоровью и жизни граждан. На время работы избирательных участков с прилегающих территорий уберут весь автотранспорт вне зависимости от его принадлежности.

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