В Чувашии увеличили финансирование мер безопасности школ

В Чувашии в два раза увеличили финансирование мер безопасности в образовательных учреждениях.

Об этом на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба сообщил глава республики Олег Николаев.

- На цели антитеррористической защищенности объектов образования и обеспечения безопасности учащихся в новом учебном году в 2021 году выделены бюджетные средства на сумму 110 миллионов рублей, что в два раза больше, чем 2020 году, - заявил он.

Николаев отметил, что общая оснащенность учебных заведений техническими средствами охраны и системами освещения составляет более 87 процентов, физической охраной - около 80 процентов. Финансирование на дооснащение планируется предусмотреть и на следующий год.

В период подготовки и проведения Дня знаний будет усилен пропускной режим, проезд автомобилей на территорию запретят, а маршруты патрулирования нарядов полиции приблизят к образовательным учреждениям.

Кроме того, на совместном заседании рассмотрели мероприятия по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения выборов. Помещения 1108 постоянных участковых избирательных комиссий оснастят видеонаблюдением. Также места голосования и хранения избирательной документации будут обследоваться на предмет их защищенности, а в интернете и СМИ организуют мониторинг для контроля за экстремистскими призывами, распространением недостоверной информации, которая может причинить вред здоровью и жизни граждан. На время работы избирательных участков с прилегающих территорий уберут весь автотранспорт вне зависимости от его принадлежности.