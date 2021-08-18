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18.08.2021 08:15
Рубрика: Культура

В Ижевске открылась выставка современной вышивки "В пикселе"

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 187(8538)
Она создавала эту экспозицию почти 20 лет. Начинала как Екатерина Филиппова из Удмуртии, завершила как Катя Фелл из Финляндии. Цифровой мир художница вышила крестиком, и не только белыми нитками. Получились тридцать работ про прошлое и настоящее.
Фото: Оксана Ильина/РГ Фото: Оксана Ильина/РГ
Фото: Оксана Ильина/РГ

Предсказуемое прошлое и хаотичное настоящее, уточняет куратор выставки "В пикселе" (открыта в выставочном центре - ВЦ - "Галерея") Елена Волкова. Из прошлого - четкие ровные линии, рисующие картину мира без потрясений и сюрпризов. Из совершенно противоположного настоящего - непонятное переплетение нитей и цветов, в котором хочется разобраться, найти смысл и отправиться дальше, в будущее.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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- Идея проекта - осознание границы, где цифровые носители и искусственный интеллект, с одной стороны, помогают человечеству, но вместе с этим провоцируют цифровую деградацию, - рассказывает Елена Волкова. - Полотно для вышивки - матрица, которая позволяет разглядеть суть мира технологий - тот самый пиксель, минимальную и неделимую составляющую любого изображения на экране монитора.

- Нитки символизируют кабель, техника исполнения - крест, но не в классической подаче вышивки, а в изображении определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, символизирующих пиксель - элемент дисплеев телефонов и компьютеров, - поясняет автор Катя Фелл.

Чтобы увидеть пиксели, нужно максимально приблизить изображение. Здесь то же самое: картины хочется разглядывать на минимальном расстоянии, желая добраться до самой сути, иногда даже забывая, что вышивка спрятана за обычным стеклом, а не за экраном touch screen. О чем думает, например, рыба со дна океана или как дорого может стоить вышитый нитью цвета бирюзы драгоценный камень?

Центральная работа называется "Свобода" - именно она, по мнению автора, показывает, как пиксели открывают человеку мир по-новому.

- Через традиционную технику человек погружается в мир абстрактной вышивки, абстрактных образов и, возможно, что-то для себя считывает с каждой картины. А потом он может пойти в кинозал и дополнить свои впечатления еще и с помощью видео, - поясняет куратор.

В соседнем зале - фильм Кати Фелл на эту же тему и с тем же вопросом, который остается пока без ответа: до какого уровня использования цифровые технологии можно считать безопасными?

Коллекция абстрактной вышивки "В Пикселе" демонстрировалась в Финляндии и Швеции. Теперь художница привезла ее на родину. Впрочем, место жительства автора и место презентации работ сегодня - это, по сути, тоже всего лишь формальность. Ведь благодаря пикселям и цифровым технологиям доступ к ним есть везде и в любое время.

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