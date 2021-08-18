В Ижевске открылась выставка современной вышивки "В пикселе"

Она создавала эту экспозицию почти 20 лет. Начинала как Екатерина Филиппова из Удмуртии, завершила как Катя Фелл из Финляндии. Цифровой мир художница вышила крестиком, и не только белыми нитками. Получились тридцать работ про прошлое и настоящее.

Предсказуемое прошлое и хаотичное настоящее, уточняет куратор выставки "В пикселе" (открыта в выставочном центре - ВЦ - "Галерея") Елена Волкова. Из прошлого - четкие ровные линии, рисующие картину мира без потрясений и сюрпризов. Из совершенно противоположного настоящего - непонятное переплетение нитей и цветов, в котором хочется разобраться, найти смысл и отправиться дальше, в будущее.

- Идея проекта - осознание границы, где цифровые носители и искусственный интеллект, с одной стороны, помогают человечеству, но вместе с этим провоцируют цифровую деградацию, - рассказывает Елена Волкова. - Полотно для вышивки - матрица, которая позволяет разглядеть суть мира технологий - тот самый пиксель, минимальную и неделимую составляющую любого изображения на экране монитора.

- Нитки символизируют кабель, техника исполнения - крест, но не в классической подаче вышивки, а в изображении определенных цветовых сочетаний и геометрических форм, символизирующих пиксель - элемент дисплеев телефонов и компьютеров, - поясняет автор Катя Фелл.

Чтобы увидеть пиксели, нужно максимально приблизить изображение. Здесь то же самое: картины хочется разглядывать на минимальном расстоянии, желая добраться до самой сути, иногда даже забывая, что вышивка спрятана за обычным стеклом, а не за экраном touch screen. О чем думает, например, рыба со дна океана или как дорого может стоить вышитый нитью цвета бирюзы драгоценный камень?

Центральная работа называется "Свобода" - именно она, по мнению автора, показывает, как пиксели открывают человеку мир по-новому.

- Через традиционную технику человек погружается в мир абстрактной вышивки, абстрактных образов и, возможно, что-то для себя считывает с каждой картины. А потом он может пойти в кинозал и дополнить свои впечатления еще и с помощью видео, - поясняет куратор.

В соседнем зале - фильм Кати Фелл на эту же тему и с тем же вопросом, который остается пока без ответа: до какого уровня использования цифровые технологии можно считать безопасными?

Коллекция абстрактной вышивки "В Пикселе" демонстрировалась в Финляндии и Швеции. Теперь художница привезла ее на родину. Впрочем, место жительства автора и место презентации работ сегодня - это, по сути, тоже всего лишь формальность. Ведь благодаря пикселям и цифровым технологиям доступ к ним есть везде и в любое время.