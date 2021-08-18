В Самарской области в 2021 году более 500 пожилых людей получат допобразование

Новости

США отказались считать президента Афганистана "политической фигурой" 18.08.2021
Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 18.08.2021
МВФ объявил о приостановке помощи Афганистану 18.08.2021
В Литве произошло массовое отравление алкоголем, 16 человек погибли 18.08.2021
До 2 138 сократилось число военнослужащих с коронавирусом 18.08.2021
В Подмосковье начнут строить еще 30 школ 18.08.2021
"Аэрофлот" вернет стоимость билетов отмененных в Бангкок рейсов 18.08.2021
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам 18.08.2021
Движение "Голос" внесено Минюстом в список иноагентов 18.08.2021
Убийцы питерского ресторатора осуждены на большие сроки 18.08.2021
В Москве за несколько часов выпало 20 мм осадков 18.08.2021
СМИ: Экс-президент Афганистана Гани госпитализирован в Абу-Даби 18.08.2021
Обманутые дольщики попали на повторный прием к Александру Бастрыкину 18.08.2021
Талибы отказались делать Афганистан демократическим государством 18.08.2021
Пентагон признал наличие жертв среди афганцев при эвакуации из Кабула 18.08.2021
Росстат: В России подорожало мясо 18.08.2021
В Общественной палате РФ чествовали лучших военных строителей 18.08.2021
Станет ли студенткой МГУ девятилетняя Алиса Теплякова? 18.08.2021
В Москве спустя 20 лет задержаны "кунцевские убийцы" 18.08.2021
В Крым снова придут ливни и шквал 18.08.2021
Умер актер Тьерри Лиагр 18.08.2021
Кубанский дайвер установил мировой рекорд по высокогорному погружению 18.08.2021
Президенты России и Ирана обсудили Афганистан, экономику и коронавирус 18.08.2021
Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане и региональную стабильность 18.08.2021
На Кубани снова спрогнозировали мощные ливни и смерчи 18.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
В "РГ" эксперты обсудят итоги приемной кампании в вузах
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
Полицейский пес получил международную награду "Собачья верность"
18.08.2021 23:40
Рубрика: Экономика

В Самарской области в 2021 году более 500 пожилых людей получат допобразование

Текст: Инесса Суворова, Анна Шепелева
Российская газета - Федеральный выпуск № 188(8539)
У молодой мамы из Перми Анны Козиной нет возможности работать в полном формате. Долгое время она искала возможность найти удобную подработку, чтобы при этом максимум уделять время ребенку. Но вариантов было немного: или график не устраивал, или уровень дохода.

И вот на сайте Центра занятости Пермского края он увидела объявление, предлагающее пройти профессиональное обучение в секторе "Управление государственными и муниципальными закупками" на базе Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). И заинтересовалась.

Фото: vesti.ru
Татьяна Голикова рассказала о проблемах молодежи с трудоустройством

- Мне было очень важно, что часть занятий я могу проходить в онлайн-формате, чтобы быть рядом с ребенком, - признается Анна. - И я очень довольна, что эту возможность не упустила. Обучение позволило мне приобрести новые знания, а сейчас я рассчитываю наконец трудоустроиться в сфере закупок.

Возможность обучиться профессиям и найти работу тысячам россиянам помогает национальный проект "Демография". И такая поддержка сегодня очень востребована. Ведь открываются новые возможности. Например, в Самарской области специалисты старше 50 лет изучают в том числе цифровые технологии. В прошлом году такое дополнительное профобразование получили 2911 человек. А в 2021 году учиться начали 515 жителей региона, из них 122 уже "подтянули" свои навыки, получили новые знания.

Преподаватель, доцент Самарского экономического университета Светлана Андреева дистанционно постигала цифровые технологии в Томском госуниверситете - одном из федеральных операторов нацпроекта "Демография". Ее трудовой стаж - 33 года, но она прекрасно понимает, что технологии на месте не стоят, а профессиональные требования стремительно обновляются. Как оказалось, бухучету вполне можно научить студентов и дистанционно.

- В прошлом году мы, педагоги, столкнулись с необходимостью широко использовать дистанционные формы обучения, поэтому очень актуальной стала возможность обучиться цифровым технологиям, - рассказала "РГ" Светлана Владимировна. - Мы изучали новые программы, были и лекции, и практические занятия. К примеру, разрабатывали модели оценки знаний учащихся, а затем защищали свои проекты. В целом обучение было полезным, при этом очень импонировала организация самого процесса. Думаю, многим моим коллегам, которые еще не прошли подобное обучение, такой вариант повышения квалификации будет нужен и интересен.

Возможности

Порядка 170 тысяч человек смогут получить в нынешнем году новые знания, которые помогут им в трудоустройстве или открыть собственное дело.

В регионах Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пермский край Пермь ПФО Самарская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Под Астраханью потерпел крушение МиГ-29
Кабмин утвердил правила розыгрыша призов среди вакцинированных
Минюст зарегистрировал изменения в правила ОСАГО
Бежавший из Афганистана экс-президент Гани обратился к афганцам
В ОАК опровергли информацию, что Ил-114-300 не примет участие в "Армии-2021"
Названы проблемы банковских вкладов и способы накопить к пенсии
Как рассчитать доход семьи для получения ежемесячного пособия на детей