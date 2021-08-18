В Самарской области в 2021 году более 500 пожилых людей получат допобразование

У молодой мамы из Перми Анны Козиной нет возможности работать в полном формате. Долгое время она искала возможность найти удобную подработку, чтобы при этом максимум уделять время ребенку. Но вариантов было немного: или график не устраивал, или уровень дохода.

И вот на сайте Центра занятости Пермского края он увидела объявление, предлагающее пройти профессиональное обучение в секторе "Управление государственными и муниципальными закупками" на базе Пермского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). И заинтересовалась.

- Мне было очень важно, что часть занятий я могу проходить в онлайн-формате, чтобы быть рядом с ребенком, - признается Анна. - И я очень довольна, что эту возможность не упустила. Обучение позволило мне приобрести новые знания, а сейчас я рассчитываю наконец трудоустроиться в сфере закупок.

Возможность обучиться профессиям и найти работу тысячам россиянам помогает национальный проект "Демография". И такая поддержка сегодня очень востребована. Ведь открываются новые возможности. Например, в Самарской области специалисты старше 50 лет изучают в том числе цифровые технологии. В прошлом году такое дополнительное профобразование получили 2911 человек. А в 2021 году учиться начали 515 жителей региона, из них 122 уже "подтянули" свои навыки, получили новые знания.

Преподаватель, доцент Самарского экономического университета Светлана Андреева дистанционно постигала цифровые технологии в Томском госуниверситете - одном из федеральных операторов нацпроекта "Демография". Ее трудовой стаж - 33 года, но она прекрасно понимает, что технологии на месте не стоят, а профессиональные требования стремительно обновляются. Как оказалось, бухучету вполне можно научить студентов и дистанционно.

- В прошлом году мы, педагоги, столкнулись с необходимостью широко использовать дистанционные формы обучения, поэтому очень актуальной стала возможность обучиться цифровым технологиям, - рассказала "РГ" Светлана Владимировна. - Мы изучали новые программы, были и лекции, и практические занятия. К примеру, разрабатывали модели оценки знаний учащихся, а затем защищали свои проекты. В целом обучение было полезным, при этом очень импонировала организация самого процесса. Думаю, многим моим коллегам, которые еще не прошли подобное обучение, такой вариант повышения квалификации будет нужен и интересен.

Возможности

Порядка 170 тысяч человек смогут получить в нынешнем году новые знания, которые помогут им в трудоустройстве или открыть собственное дело.